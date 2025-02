Drecun: Srbi na KiM da se izbore za pun politički kapacitet i govore jednim glasom

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je da Srbi na današnjim izborima u AP KiM treba da se izbore da dobiju pun politički kapacitet od 10 mesta i da govore jednim glasom kako bi mogli da sprečavaju neke odluke Prištine i kako bi imali direktnu komunikaciju tog političkog činioca sa Beogradom.

Drecun je za Tanjug rekao da moraju da postoje oni koji će raditi u interesu srpske zajednice i koji će sarađivati sa Beogradom, a neće na prvo mesto stavljati interese nekog vlastodršca u Prištini, bili da je Aljbin Kurti ili neko drugi.

Drecun kaže da nema dilemu da će Pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija osvojiti najveći broj glasova i da će biti pobednik na današnjim izborima za skupštinu privremenih institucija, ali sumnja da će moći da dobije toliko glasova da sam formira većinu.

On je ocenio da Kurtijevo Samoopredeljenje nema postizborni koalicioni kapacitet, jer, kako kaže, ni jedna od ovih opozicionih albanskih stranaka neće sa njima da pravi koaliciju posle izbora.

Dodao je da je Kurtijev interes da formira neku većinu da bi ostao na vlasti i da bi jedinu postizbornu koaliciju mogao da napravi da predstavnicima manjinskih zajednica, koje su se, ističe, izjasnile da neće ulaziti u koaliciju sa Kurtijem ukoliko on bude istrajavao na stavovima vezanim za svakodnevni život u AP KiM.

"Njemu je zato interes da maksimalno oslabi Srpsku listu, da bi tu mogao jedan-dva glasa da uzme, jer će biti verovatno toliko tesan rezultat tokom formiranja većine da će njemu svaki poslanički mandat značiti ako može da ga prenese na svoju stranu", smatra Drecun.

On je istakao da Kurti ne želi da Srpska lista ima pun kapacitet i da postigne političko jedinstvo.

"On je sve učinio u ovom prošlom mandatu da poništi izbornu volju srpskog naroda time što je marginalizovao Srpsku listu. Srpska lista nije imala drugi manevarski prostor nego da izađe iz institucija računajući da bi to jedino moglo možda da podstakne međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Kurtija. Nažalost, to se nije desilo, nije bilo tog efikasnog pritiska", naveo je Drecun.

Prema njegovim rečima, Srbi sada treba da se izbore ponovo da dobiju puni politički kapacitet sa tih 10 mesta i da govore jednim političkim glasom da bi sprečavali neke odluke Prištine.

Drecun je rekao da je potrebno da Srpska lista u parlamentu u Prištini govori jednim glasom i da jedino tako zvanični Beograd može maksimalno da pomaže i radi u interesu Srba na KiM.

"Zato je bitno da se uspostavi to političko jedinstvo i da se vidi može li da se nađe, ako se promeni aktuelna vlast, mogućnost političke saradnje Srpske liste sa nekim albanskim strankama koje bi bile spremne da odustanu od nasilnih akcija prema Srbima, da uvaže deo interesa srpskog naroda", rekao je Drecun.

Ukazao je da je dodatni Kurtijev problem to što je specijalni izaslanik SAD za misije Ričard Grenel u ime administracije američkog predsednika Donalda Trumpa poslao veoma snažnu poruku Albancima da treba da sklone Kurtija sa mesta premijera privremenih prištinskih institucija i optužio Kurtija da je odbijao sve ideje koje su stizale iz Vašingtona.

Drecun smatra da će ta Grenelova poruka sigurno uticati na birače, navodeći da, ako neopredeljeni glasači prihvate Grenelovu poruku, onda će Kurti biti dodatno biti oslabljen na ovim izborima.

Podsetio je da je Tramp u svom prvom mandatu pokušao da popravi odnos između zvaničnog Beograda i Prištine Vašingtonskim sporazumom i da se nadao da će bolji ekonomski ambijent spustiti politički tenzije i da će to dovesti do postizanja dogovora o statusu tzv. Kosova.

"Očigledno će biti i nekih novih ideja, da ne dobijemo ideju na stolu - uzmi ili ostavi nego da u ovoj fazi iskoristimo da preko Grenela, (Roda) Blagojeća i drugih ljudi koji mogu da utiču na Trampovo ponašanje, da plasiramo naše stavove", rekao je Drecun.

Ukazao je i da je dobra stvar što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić mudro u minulom periodu, tokom vlasti prethodnog američkog predsednika Džozefa Bajdena, nastavio da neguje odnose sa Trampom i njegovim najbližim saradnicima.

"Tramp i ljudi iz njegovog okruženja govore o tome da Beograd ima političku zavisnost od Ruske federacije, upravo zbog nerešenog statusa Kosova i Metohije i da nas to ograničava u našem strateškom okretanju ka zapadu. I Tramp će želeti da tu situaciju reši rešavanjem kosmetskog pitanja. On će se u rešavanju kosmetskog pitanja rukovoditi upravo američkim interesima", ocenio je Drecun.

Autor: Snežana Milovanov