VUČIĆ PODELIO SNIMAK KOJI SVI MORAJU DA VIDE! Predsednik poručio građanima: Srbiji preti velika kriza spolja, potrebno nam je jedinstvo! (VIDEO)

Predsednik Aleksandar Vučić upozorava na globalne krize i nestašice, ali ističe da će Srbija preduzeti sve mere kako bi građani imali dovoljno hrane i osnovnih životnih namirnica.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je na ozbiljne posledice produžetka globalne krize i ratnog sukoba, ističući da nastavak sukoba može izazvati nestašice nafte, plastike i ključnih industrijskih komponenti, kao i drastično smanjenje proizvodnje hrane zbog manjka đubriva.

Vučić je podelio snimak sa opisom "Srbiji preti velika kriza spolja, potrebno nam je jedinstvo" u kome je naglasio da će Srbija preduzeti sve neophodne mere kako bi zaštitila interese svojih građana i obezbedila dovoljno osnovnih životnih namirnica za sve.

- Očekujem produžetak krize i ratnog sukoba. Nastavak tog sukoba dovešće ne samo do nestašica nafte, već imate nestašice plastike, dovodiće do nestanka različitih važnih delova u najvažnijim, strateški važnim industrijama širom sveta,a nedostatak đubriva na svetskom tržištu dovešće do drastičnog smanjenja proizvodnje hrane, kvantitativno ali i kvalitativno - upozorio je predsednik Vučić u najnovijem snimku objavljenom na njegovoj Instagram stranici avucic.

On je naglasio da, uprkos globalnim izazovima i potencijalnim nestašicama, Srbija neće ostaviti svoje građane bez osnovnih životnih potrepština.

- Mi ćemo donositi mere u cilju zaštite interesa građana Srbije. Građani Srbije imaće dovoljno i hleba i mleka i soli i šećera i ulja i svega drugog što je neophodno za život. Postaraćemo se da naša zemlja i da naša deca i da naši ljudi imaju dovoljno - zaključio je predsednik Vučić.

Autor: A.A.