DRAMA PRED LETOVANJE: Blokaderi u panici, Vučiću ne raspisuj izbore – propadaju nam aranžmani za Grčku!

Srbija je na pragu nove političke sapunice: „Izbori vs. Kupaće gaće“.

Dok se pominje mogućnost glasanja u junu ili julu, sa tribina „večitih nezadovoljnika“ stiže kuku-lele vapaj. Argument je, verovali ili ne, to što ljudi idu na more.

​Čini se da je strah od glasačkih kutija toliki da su politički aktivisti spremni da proglase „holidej“ za ustavom zagarantovano pravo koje se ne sme kršiti nikakvim tamo demokratskim procesima. Isti oni koji bi da menjaju svet (ali samo ako nije pretoplo), sada su u panici da će im izborna kampanja pokvariti ten.

​Gavrilović piše tužbalice: „Potez očajnika“ ili strah od prazne plaže?

​U ovu tragikomičnu odbranu letnje sezone uključili su se i dežurni analitičari. Zoran Gavrilović iz BIRODI-ja već je bacio „kletvu“ na ideju o letnjim izborima.

​U svojoj objavi na mreži X, koju prenosimo u celosti, Gavrilović tvrdi da bi izbori u julu „produbili krizu“ jer, pazite sad, „rezultati neće biti slika raspoloženja građana“.

​Prevedeno na srpski: „Naši glasači su u Pefkohoriju, nemojte sad!“

​Gavrilović dramatično zaključuje da je ovo „potez očajnika“.

Pitanje je, međutim, ko je ovde zaista očajan? Onaj ko raspisuje izbore kad mu zakon dozvoljava, ili onaj ko moli za odlaganje jer mu se biračko telo topi brže od sladoleda na suncu?

​Demokratija na čekanju (dok ne prođe sezona)

ronija je dostigla vrhunac. Ljudi koji su mesecima blokirali Gazelu i tražili hitne promene, sada bi te promene da „stave na ler“ dok ne iskoriste „first minute“ ponude turističkih agencija. Ispada da je politički naboj u Srbiji sezonska roba – jurišamo na vlast u maju, ali u julu ipak biramo koktel na plaži.

​Zaključak je jasan: kukanje nad kalendarom je samo priznanje nemoći. Ako vam je "holidej" preči od glasanja, onda možda problem nije u Vučiću, već u vašim prioritetima. Demokratija ne ide na kolektivni godišnji odmor, ali izgleda da srpska opozicija ide.

​Prijatno letovanje, blokaderi!

Autor: D.S.