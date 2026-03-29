VESNA PEŠIĆ SE PRIDRUŽILA HRVATIMA: Podržala jezive pretnje upućene predsedniku Aleksandru Vučiću

Profesor "povijesti" iz Zadra Tomislav Horvat napisao je na svom X nalogu da se lokalni izbori u Srbiji odvijaju u nemogućim uslovima.

Kako tvrdi na snazi je "nasilna stranačka policija SNS-a, dvostruki popisi, kupovina glasova i zastrašivanje".

Kao jedini način za preuzimanje vlasti, Horvat ističe da je jedini preostali scenario "Čaušesku" ako se Srbi žele rešiti "psihopate".

Na ovu njegovu objavu je reagovala i bivša političarka Vesna Pešić koja je na svom tviter nalogu podržala jezive pretnje Tomislava Horvata i dodala:

Tako je, izbori ne postoje, kako će on otići za sada je nepoznato. Vladaće večno.

Autor: Pink.rs