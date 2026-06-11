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Tri godine sam gradio vilu od 300.000 evra: Mile Kitić nikad iskrenije progovorio o kući na Avali: Tu mi je...

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Pink.rs ||

Naš poznati pevač Mile Kitić izgradio je impozantnu vilu na Avali, za koju je iskeširao čak 300.000 evra.

Mile Kitić, naš poznati pevač, kaže da više od pet decenija radi, pa je tako i zaslužio raj u kom uživa. Nakon što je završio radove na vili, rešio je malo da odmori od posla.

- Ja nisam bio za to da se kuća na Avali mnogo eksponira. Sutra je tačno 52 godine kako pevam. Za 54 godine, valjda sam zaslužio da imam jednu dobru kuću. Meni je na Avali mir, privatnost - rekao je on i nastavio:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Zbog kuće, materijali, majstori, bio sam primoran ove tri godine da pojačam posao, sada nema više potrebe, imam ozbiljne godine. Nemam potrebe da nekim bogatstvom, Elena već radi dobro. Ima sve što joj treba.

Pevač je otkrio i da prima tri penzije, međutim, od toga ne bi mogao nikako da živi.

"Imam ljubavnicu"

Mile ne krije da su mnoge žene prošle kroz njegov život.

- Imao sam ljubavnicu i kad sam se oženio, imam i danas. Skoro sve moje kolege imaju paralelne veze,“ izjavio je pevač, dodajući da su takvi „izleti“ česti u njegovoj profesiji.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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