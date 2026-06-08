AKTUELNO

Showbiz

Dve venčanice, trubači i potrošen milion: Ovo su detalji trodnevnog venčanja Dua Lipe

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Instagram.com ||

Kontroverzna albanska pevačica završila je sa venčanjem u Italiji koje je trajalo tokom celog vikenda!

Pevačica Dua Lipa i glumac Kalum Tarner tokom vikenda su imali ogromnu svadbenu proslavu na Siciliji, koja je koštala 1,5 miliona funti.

Slavni par pozvao je goste u istorijsku vilu Valgvarnera u Bageriji, šest dana nakon zvanične ceremonije u Londonu. Oko 200 gostiju prisustvovalo je luksuznoj proslavi, uključujući i čuvenu dizajnerku Donatelu Versače, koja je kreirala dve bele venčanice za mladu.

Cela zabava trajala je do šest sati ujutru i završila se desetominutnim vatrometom, dok je obezbeđenje oduzelo mobilne telefone osoblju radi privatnosti poznatih ličnosti, a policija je obezbeđivala prilazne puteve.

Mladenci su se pojavili u javnosti tek u nedelju popodne, kada su seli sa svojim porodicama na kasni ručak na hotelskoj terasi. Dua Lipa je izabrala belu čipkanu haljinu za plažu, vezala svoju crnu kosu u rep i nosila roze torbicu. Kalum Tarner je pokazao opušteno raspoloženje nakon noći plesanja, a prema rečima svedoka, oboje mladenaca su izgledali umorno ali veoma srećno nakon lude zabave. Cela porodica je živo razgovarala, šalila se i uživala u porodičnim trenucima.

Autor: Nikola Žugić

#Dua Lipa

#Kalum Tarner

#Udaja

#Venčanje

#muž

#pevačica

#suprug

#svadba

POVEZANE VESTI

Showbiz

Udala se Dua Lipa! Kontroverzna albanska pevačica organizovala ceremoniju od 3 dana

Region

REGION NA UDARU MAJKE PRIRODE! Nevreme za 15 minuta opustošilo Rumuniju: Grad je izgledao kao da ga nebo guta! (VIDEO)

TV

JEDNOSTAVNO NAJBOLI! TV Pink ovog vikenda ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji, a ove emisije imale su milionski auditorijum

Showbiz

Dua Lipa se nije udala u venčanici: Nakon tajnog venčanja u Londonu sledi spektakl, otkriveni svi detalji (FOTO)

Domaći

MUŽ JE SLIKAO GOLU U KREVETU! Naša pevačica podelila fotku, a preko tela tetovaže (FOTO)

Domaći

POZNATO STANJE MIRJANE KARANOVIĆ NAKON ŠTO JE ZAVRŠILA U URGENTNOM! Otkriveni svi detalji!