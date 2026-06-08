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Udala se vanbračna ćerka Osmana Hadžića: Nije nosila njegovo prezime, otkriveni svi detalji gala venčanja

Izvor: telegraf, Foto: Instagram.com ||

Alisa, vanbračna ćerka poznatog pevača Osmana Hadžića, udala se pre nedelju dana u Kruševcu. Svadbenom veselju prisustvovao je i sam pevač, koji je svojim nastupom uveličao najsrećniji dan svoje naslednice.

Venčanje je upriličeno u jednom elitnom kruševačkom hotelu, s obzirom na to da je mladoženjina porodica iz ovog grada. Mlada je za ovu posebnu priliku odabrala svedenu belu venčanicu u kojoj je blistala. Vrhunac večeri dogodio se kada se Osman latio mikrofona i atmosferu doveo do usijanja pevajući svoj najveći hit. Snimak na kom otac peva, dok njegova ćerka i mladoženja vidno raspoloženi i nasmejani igraju, raznežio je mnoge.

Foto: Instagram.com

Uspešan život u Berlinu i nesvakidašnji porodični odnosi

Iako nosi majčino, a ne očevo prezime, dvadesedvogodišnja Alisa ima ogromnu podršku svog oca još od rođenja. Ona danas živi u Berlinu, gde je završila ekonomiju i menadžment i uspešno upisala master studije. Pevač je istakao da prihvata njen izbor da nosi majčino prezime, ali ne isključuje mogućnost da u budućnosti uzme i njegovo. Zanimljivo je da Alisa ima izuzetno blizak odnos sa pevačevom suprugom Kadom, koja joj, za razliku od strogog oca, ništa ne brani i tretira je kao svoje dete. Takođe, odlično se slaže i sa Osmanovom dvojicom sinova, te funkcionišu kao pravi brat i sestra.

Foto: Instagram.com

Govoreći sa ponosom o svojoj ćerki, pevač je jednom prilikom objasnio kako funkcioniše njihova porodica i istakao koliko mu znači njeno prisustvo u životu:

- Nisam nikada bio oženjen sa majkom moje kćerke, bila je to jedna dugogodišnja veza, koja eto nije uspela da se kruniše brakom, ali jeste jednim divnim detetom kojim se ja jako ponosim, baš kao i sa mojom dvojicom sinova. Sa Alisinom majkom nisam se venčao, ali živeli smo jedno vreme zajedno, a taj zajednički život dao nam je divnu, lepu, pametnu i obrazovanu devojku... Možda mi nećete verovati, ali Alisa ima bolji odnos sa mojom suprugom Kadom nego sa mnom. Znam često biti i strog, ponekad nešto i zabraniti, a moja žena joj ništa ne brani. Tretira je kao njeno vlastito dete.“

Foto: Instagram.com

Autor: N.B.

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