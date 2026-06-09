Skinuo se Bogdan Bogdanović: Evo kako uživa na odmoru uz svoje omiljeno piće (FOTO)

Naš poznati košarkaš Bogdan Bogdanović trenutno uživa u zasluženom odmoru, praveći preko potreban predah od svojih redovnih sportskih obaveza. Svoje slobodno vreme daleko od košarkaškog terena rado deli sa svojom ogromnom publikom.

Na svom zvaničnom Instagram profilu, koji verno prati više od 819.000 fanova, Bogdan je preneo delić svoje letnje atmosfere.

On je pratioce obradovao opuštenom selfi fotografijom sa plaže na kojoj pozira bez majice, hvatajući sunčeve zrake i uživajući u pravom letnjem ambijentu.

Pored toga što je pokazao kako provodi slobodno vreme, Bogdanović je otkrio i svoj omiljeni način za borbu protiv visokih temperatura. On je svojim fanovima dočarao kako se rashlađuje tokom vrelih letnjih dana, posebno ističući da njegovo apsolutno omiljeno letnje osveženje predstavlja hladni kapućino.



Autor: N.B.