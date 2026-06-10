Naša pevačica se skinula u minijaturni bikini: Pokazala savršenu liniju, a jedan detalj svi komentarišu

Poznata pevačica Katarina Grujić odlučila je da napravi pauzu od brojnih nastupa i spakuje kofere. Ona je sa svojim suprugom Markom Gobeljićem i njihovom naslednicom Katjom otputovala, a kao idealnu destinaciju za porodični odmor ovog leta izabrali su prelepu Grčku.

Pevačica je na svojim društvenim mrežama podelila delić atmosfere sa plaže, a ono što je svima zapalo za oko jeste njeno neverovatno izdanje u kupaćem kostimu. Katarina je pozirala u minijaturnom bikiniju i tom prilikom istakla svoje zategnuto telo i savršene obline.

Komplimenti na račun njenog izgleda nisu prestajali da se nižu, a mnogi su prokomentarisali da pevačica nikada nije izgledala bolje.

Ona se sunčala na plaži a u jednoj ruci je držala šampanjac, a to su mnogi prokomentarisali da je pevačica pravi hedonista.

Kako je smršala Katarina Grujić?

Katarina Grujić (34) godinama važi za jednu od najzgodnijih pevačica, a priznaje da joj je teško da održava formu. Ona je brzo nakon porođaja vratila devojačku liniju, a sada je otkrila tajnu izgleda.

Katarina kaže da je pred njom veći izazov obzirom da zbog prirode posla kojim se bavi ima neredovan san i ishranu.

- Verujte mi da nimalo nije lako održati i formu i izgled. Posebno ako uzmemo u obzir naše radno vreme i to da pevamo noću, a spavamo danju. Preskačemo doručak, a neretko jedemo u tri ujutru. To ostavlja posledice i na one od 20 godina, a kamoli na nas malo starije - rekla je Katarina i otkrila čega se pridržava.

- Treniram, pijem dosta vode i postim sve postove. Pored malog deteta oko kojeg stalno trčite, nemoguće je da se ugojite, sve i da želite - našalila se ona i dodala da pije alkohol.

- Pijem, ali se ne opijam. Pre nastupa nikada ne konzumiram alkohol, a nakon njega popijem dve ili tri tekile. Uz dobro društvo i poseban povod može da dođe u obzir i čaša vina, ali to je to.

Autor: N.B.