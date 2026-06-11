RODILE SU DECU KAO MALOLETNE! Jedna pevačica je čistila klozete da prežive, a evo koju je dever IZBACIO NA ULICU nakon tragedije

One voze skupe automobile, nose samo firmiranu garderobu, imaju vile sa bazenima i posećuju samo luksuzne destinacije, to je slika domaće estrade i ono što se o njima prikazuje u javnosti ili na društvenim mrežama. Ipak, sjaj reflektora često je samo paravan za mračne tajne i teške životne priče koje su se odigravale u njihovim životima.

Pre nego što su postale poznate širokoj populaciji neke od naših najpoznatijih pevačica prošle su kroz veoma težak period. Neke od njih su kao maloletne ostale u drugom stanju, radile su najteže poslove, a sudbina takođe nije imala milosti kada su u pitanju porodične tragedije nakon kojih su bukvalno ostajale na ulici - same, gladne i sa decom u naručju. Neke od pevačica koje su prošle težak životni period su Stoja Novaković kao i Ana Bekuta, Zorica Marković i Tina Ivanović.

Udala se sa 16, muž poginuo, a dever je izbacio

Folk zvezda Stojanka Novaković Stoja prošla je kroz nezamislivu porodičnu tragediju u ranoj mladosti. Udala se sa svega 16 godina, a samo tri godine kasnije, njen muž je poginuo. Tada nastaje njen najveći pakao jer ju je rođeni dever izbacio iz kuće sa malim detetom u naručju.

U početku je sve izgledalo idilično, ali nažalost niko nije mogao ni da pretpostavi šta ce se dogoditi.

- Pa ja sam, nemirna sam, strašno bila. Bila sam jako bezobrazna, u smislu, mene mesto nije dražalo, ta energija moja nije mogla da se to podnese. Roditelji mi se nisu mešali u moju odluku. Bili su u fazonu je li to želiš? Izvoli! I sad dobrodošla u svet odraslih. Ni jedne sekunde se nisam pokajala, zaista. Ja sam sigla sve. Dok su moje drugarice išle u bioskop meni je bilo savršeno kod kuće. Završila sam trgovačku školu tako što sam bila u drugom stanju, ostalo mi je nešto malo ispita ali i to mi je dobro išlo. Na kraju odradila sam ja deo svog onog zadatka što sam imala a to je da završim školu. Međutim, ja sam imala jako dobrog muža koji je bio pun razumevanja i jedan dobar i skladan brak. I rodila sam dete iz ljubavi. I sad kažem, postigla sam sve i da sam mlada baka i da sam mlada majka i sve - ispričala je Stoja jednom prilikom.

Međutim desilo se nešto što niko nije mogao ni da nasluti. O tom stravičnom periodu pevačica je takođe pričala:

- Da, bilo je jako teško, zaista teško. Uprkos tome što sam u tom trenutku imala samo 19 godina bila sam razumna dosta. Moj sin je imao tri godine, divnu svekrvu sam imala koja se ništa nije pitala, a bila je puna tuge, što je nekako normalno. Moj pokojni dever i familija od mog pokojnog muža su nas izbacili na ulicu, mene i moje dete, toga se najviše sećam, baš na dan sahrane je to bilo. Teška je priča, idem ulicom, mlada sam bila, 19 godina sa malim detetom, ne znam šta da radim, gde da idem. Ali izvukli smo se, Bogu hvala. Svekrvu sam i dalje obilazila, kad god moj dever nije bio tu, kradom sam išla kod nje, da joj odnesem nešto što sam spremila i skuvala, pošto je ona posle pala u krevet. Bila je toliko dobra žena, Bože, da sam ja nju baš, baš volela kao svoju rođenu majku, zaista.

Sa 17 godina ostala trudna, sina smestila u dom

Jedna od najcenjenijih pevačica narodne muzike, Ana Bekuta, rodila je vanbračnog sina Igora sa samo 17 godina. Suočena sa strašnim pritiskom patrijarhalne sredine i osudom društva, Ana Bekuta je bila prinuđena da sina na nekoliko meseci smesti u Dom za nezbrinutu decu. O bolnoj reakciji okoline i pritiscima da se reši deteta, Ana je javno progovorila:

- U 17. godini imala sam zdravu i zrelu odluku da rodim dete, šta god da se desi na ovom svetu. Bila sam maloletna, odnosi u porodici, selu, okolini nisu bili sjajni. Da bi se stanje sredilo i smirilo, dala sam Igora u dom u Zvečanskoj ulici. Ostao je tamo osam i po meseci, ja sam odlazila svakih deset dana da ga vidim i vraćala se. Kad sada pričam o tome, kao da pričam o nekom drugom, ta osećanja su negde potisnuta. Tek kada se sredilo stanje u porodici, kada su na moje insistiranje roditelji pristali da dođem s Igorom kući, dovela sam ga.

Ana je takođe jednom prilikom rekla:

- Svakog vikenda putovala sam da vidim Igora, koji bi mi se smešio u krevetiću, nepogrešivo me poznajući. Do sledeće subote u životu su me držali njegov puderasti miris u nozdrvama i otisak njegovih majušnih usana na vratu. Agonija je trajala nekoliko meseci, a onda je glas srca i razuma tu ptičicu vratio u krilo.

Rodila sina sa 15 godina

Pevačica i rijaliti zvezda Zorica Marković takođe je kao maloletna rodila sina i to kada je imala samo 15 godina.

Ona je bila kratko u braku sa njegovim ocem harmonikašem, a sin je ostao da živi sa ocem. Mnogi su je osuđivali da je dete napustila zbog karijere, para i slave.

- Svoje brakove nisam uspela da spasim. Ne slažem se sa onim - bolje dobar razvod, nego loš brak. Za pravu ženu, pravu majku, to ne važi. Prošla sam pakao! Po odluci suda, moj sin Dejan je pripao mužu. Godinama stoka od ljudi priča kako sam ostavila dete. Sud je samo gledao gde će detetu biti bolje, iz socijalnog su se gledale sve sitnice, i gde radiš, i gde živiš, i s kim i kako... Ja sam izgubila na tome što nisam imala stan, zvaničan posao... Mene ništa drugo nije zanimalo osim da budem što bliže svom detetu - pričala je ranije Zorica i dodala:

- Da ga sačekam ispred škole, da što više vremena provedem sa njim. Muž mi nije pravio probleme, nije mi zabranjivao da viđam dete. Imao je divne roditelje. Kada se završio sudski postupak, svi smo plakali kao kiša! Više nisu živi, laka im zemlja, ali hvala im za sve. Uzimala sam našeg sina Dejana redovno, mnogo vremena smo proveli zajedno, samo nije smeo da se pomera iz škole. Centar mog sveta je bio Dejan, kasnije sam se ponovo udala i rodila drugog sina Iliju... Živela sam i dan-danas živim za njih.

Sina rodila u 16. godini, pa godinama bili razdvojeni

Atraktivna pevačica Tina Ivanović svog sina Danijela rodila je sa samo 16 godina. Nakon brzog razvoda, usledio je bolan period jer joj bivši suprug dugo nije dozvoljavao da viđa dete. Kako je svojevremeno ispričala, punih 10 godina nije mogla da vidi svog naslednika, jer joj je bivši suprug to branio.

- Mnogo sam patila. Kada je trebalo da vidim svoje dete, bivši suprug i njegova porodica mi to nisu dozvolili. Nikada ga se nisam odrekla. Ne mogu vam nabrojati koliko puta sam kolima odlazila do kuće u kojoj je živeo i čekala ga - rekla je Tina i nastavila:

- Jednom mi je pošlo za rukom da ga vidim, dok je vozio bicikl. Ne znam da li se seća toga, jer bio je baš mali, imao je četiri godine. Prišla sam mu i rekla da sam ja njegova mama i dala mu novac. Primetila sam da je bio zbunjen i sve vreme je gledao ka kapiji kuće u kojoj je živeo. Dve godine nakon razvoda otišla sam da radim u Nemačku i redovno sam slala alimentaciju. Tako je bilo sve do 2005. godine, kada smo se konačno sreli.

Autor: Nikola Žugić