Savršen trik za kristalno čiste naočare bez mrlja i ogrebotina: Sve što vam je potrebno jesu voda i ovaj proizvod iz kuhinje

Oni koji nose naočare znaju koliko je frustrirajuće kada se na naočarima pojavi mrlja ili trag, posebno dok čitaju ili voze. Iako je primamljivo brzo obrisati sočiva majicom ili papirnim ubrusom, ovakvi pokušaji često samo pogoršavaju problem.

Prljavština, otisci prstiju i mrlje su česta pojava kod dioptrijskih naočara, sunčanih naočara ili naočara sa zaštitom od plave svetlosti. Zbog toga stručnjaci savetuju kako da pravilno očistite svaku komponentu naočara i održite ih bistrim duže vremena.

Sprej za sočiva

Jedan od najjednostavnijih načina je korišćenje spreja za sočiva. Pre nego što pošpricate staklo na naočarima, obrišite ih mikrovlaknima kako biste uklonili prašinu i sitne čestice. Nakon toga, nežno ih obrišite horizontalnim i vertikalnim potezima, izbegavajući kružne pokrete, kako biste sprečili mrlje i ogrebotine.

Običan deterdžent za sudove

Ako nemate sprej pri ruci, običan deterdžent za sudove može poslužiti.

Nakon što operete ruke i isperete naočare mlakom vodom, kap deterdženta utrljajte prstima na staklo.

Brza alternativa su i jednokratne maramice za naočare, koje se koriste tako što se unutrašnja strana obriše horizontalno, a spoljašnja vertikalno, kako bi se lakše uočile eventualne mrlje.

Obratite pažnju i na nosne jastučiće

Posebnu pažnju treba posvetiti i nosnim jastučićima. Oni često sakrivaju više prljavštine nego staklo zbog kombinacije znoja, prašine, masnoće i bakarnih soli iz premaza naočara, što može stvoriti zelenkasti talog.

Četkica za zube ili štapić za uši umočen u mešavinu vode i deterdženta nežno uklanja ovu prljavštinu. Jastučiće možete skinuti sa okvira ili ih očistiti dok su pričvršćeni. Alternativno, jednokratne alkoholne maramice takođe mogu poslužiti, ali ih ne treba koristiti na drugim delovima naočara.

Kako čuvati svoje naočare

Stručnjaci daju i praktične savete kako da naočare ostanu čiste između detaljnih čišćenja.

Nikada nemojte brisati stakla odećom ili papirnim proizvodima, jer vlakna i abrazivni materijali mogu izazvati ogrebotine.

Čuvajte naočare u futroli ili pamučnoj torbici, postavljajte ih licem nagore kada ih odlažete i brišite ih mikrovlaknima svakodnevno.

Temeljno čišćenje dovoljno je raditi jednom nedeljno kako bi naočare ostale bistre i bez tragova.

Uz ove metode i savete, vaše naočare ostaju čiste, jasne i bez mrlja, a neprijatne situacije zbog zamućenih naočara postaće stvar prošlosti.

Autor: D.Bošković