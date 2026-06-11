AKTUELNO

Showbiz

Bruklin Bekam poslednjih 5 godina nije imao posao: Ovo je razlog!

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Scott Roth ||

Na Trajbeka filmskom festivalu u Njujorku, Bruklin je govorio o svojoj karijeri i brendu ljutih sosova.

Bruklin Bekam, najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam, priznao je da „poslednjih pet godina nije imao posao” jer se potpuno posvetio pokretanju brenda ljutih sosova. Iako se ranije oprobao kao model, stilista, kuvar i fotograf, sada tvrdi da se tek nedavno pronašao u preduzetništvu.

Na Trajbeka filmskom festivalu u Njujorku, Bruklin je govorio o svojoj karijeri i brendu ljutih sosova.

Foto: Tanjug AP/Evan Agostini

- Pokušavao sam da shvatim čime želim da se bavim u životu i kakvu karijeru želim da gradim - rekao je. Otkrio je da je ideja za sosove nastala sasvim slučajno.

„Uglavnom, supruga i ja smo se jedne večeri prilično napili u stanu i počeli da pravimo ljuti sos. Pogledao sam neki kratki video o pripremi, a već sledećeg dana pokušao sam ponovo da ga napravim”, ispričao je.

Poslednjih godina sve se više govori o navodnom raskolu između Bruklina i ostatka porodice Bekam. Čini se da on i njegova supruga Nikola Pelc nisu u bliskim odnosima sa njegovim roditeljima i braćom. Dodatnu pažnju privukla je pesma njegovog brata Kruza, „Loneliest Boy” (Najusamljeniji dečko), za koju mnogi veruju da je očigledna aluzija na Bruklina.

Foto: Tanjug AP/Scott Roth

Stihovi pesme glase: „Najusamljeniji dečko, mama ne govori mnogo, to joj slama srce. Vidi se to u sitnicama koje ne činiš. Pretpostavljam da si na kraju ostao sam, ti i samo ti. Reci mi kako živiš kad nemaš koga da izgubiš?”

Odnose je dodatno zakomplikovala informacija da je Bruklin roditeljima poslao pravno upozorenje i zatražio da ga ubuduće kontaktiraju isključivo preko njegovih zastupnika, što ukazuje na ozbiljne probleme unutar porodice.

Autor: Nikola Žugić

#Bekamovi

#Bruklin Bekam

#Drama

#Porodica

#Posao

POVEZANE VESTI

Showbiz

Viktoriju precrtao pre 6 meseci: Bruklin Bekam prekrio tetovažu posvećenu majci (FOTO)

Domaći

Otkriveno kakve su probleme imali kolege zbog Milana Stankovića! Pevač nakon mnogo godina progovori: Gledali su mu kroz prste

Domaći

Salma Hajek (59) glavna tema u Kanu: U perju od glave do pete, puca od samopuzdanja (FOTO)

Showbiz

Dejvid Bekam prekršio zabranu koju mu je lupio sin Bruklin: Ignorisao njegovo upozorenje, Viktorija se pravi luda

Domaći

Nisam upoznao Slobu, ali mi se javio... Vanja Bulić je stupio u kontakt sa Mirom Marković, a kada ju je pozvao telefonom usledio je ŠOK

Showbiz

Oglasio se Bruklin Bekam: Objasnio zašto je poslao roditeljima advokata na vrata nakon što ih je svuda blokirao