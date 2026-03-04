Dejvid Bekam prekršio zabranu koju mu je lupio sin Bruklin: Ignorisao njegovo upozorenje, Viktorija se pravi luda

Bruklin je zatražio da njegovi roditelji ne stupaju u kontakt s njim niti da ga označavaju na društvenim mrežama, ali je Dejvid ignorisao pravna upozorenja!

Dejvid Bekam oglušio se o želje svog sina Bruklina i objavio emotivnu rođendansku poruku. Fudbaler je jutros na Instagramu obeležio rođendan svog sina nizom fotografija iz prošlosti.

Ovo se dešava nakon što je Bruklin zatražio da njegovi roditelji ne stupaju u kontakt s njim niti da ga označavaju na društvenim mrežama. Ipak, čini se da je Dejvid ignorisao pravna upozorenja koja je dobio od sina kako bi mu čestitao rođendan.

Uz staru fotografiju na kojoj su on, Bruklin i Viktorija Bekam u bazenu, napisao je: „Danas puniš 27, srećan rođendan, Bust.”

Pored toga što je u objavi označio svoju suprugu, dodao je i poruku: „Volimo te, poljubac.”

Viktorija za sada nije podelila te fotografije niti je objavila sopstvenu rođendansku čestitku sinu. Bruklin nije bio označen u Instagram pričama – verovatno zato što je blokirao celu porodicu na društvenim mrežama.

List The Sun ranije je objavio da su Bruklin i njegova supruga Nikola Pelc poslali šokantno pravno pismo s ciljem da spreče njegove roditelje da objavljuju bilo šta o njemu ili da ga označavaju na mrežama.

Prethodno kršenje tog pravnog zahteva bio je razlog zbog kog je Bruklin blokirao roditelje na internetu, nakon što je majka Viktorija „lajkovala” video sa pečenom piletinom koji je on podelio.

Izvor je tada rekao: „Ljudi zaista ne znaju sve činjenice ove srceparajuće priče i misle da je Bruklin samo tvrdoglav kada je blokirao roditelje. U stvarnosti, on im je krajem prošlog leta poslao pismo tražeći da se sva komunikacija odvija isključivo preko advokata i želeo je da pokušaju da se pomire privatno, a ne javno. Smatrao je da njegovi roditelji ignorišu njegove želje i da ga i dalje pominju na internetu umesto da mu se obrate privatno.

Sa svoje strane, Dejvid i Viktorija su samo pokušavali da svom voljenom najstarijem sinu stave do znanja da su vrata uvek otvorena i da im je i dalje stalo. Nakon tog pisma, nisu imali drugi način da stupe u kontakt s njim, pa šta su mogli da urade? Naravno da su potpuno zbunjeni i slomljeni ovim najnovijim razvojem događaja. S njihove strane nema zlobe, samo zabrinutosti. Ali, jasno je da, ako dođe do pomirenja, ono mora biti daleko od radoznalih očiju i mora se odvijati privatno. To je sve što svi žele, ali, nažalost, deluje veoma daleko, s obzirom na to da sada komuniciraju isključivo preko advokata", kaže izvor.

Dejvida (50) i Viktoriju (51) zastupa advokatska kancelarija Harbottle & Lewis (Harbotl end Luis), koja inače radi i za britanskog kralja kralja Čarlsa III.

Nije poznato kako su odgovorili na prvo pismo svog sina, ali se smatra da je to bio poslednji formalni kontakt između svih strana.

Izvor je dodao: „Da budemo jasni, ovo je bio zahtev upućen preko advokata, a ne direktna pravna pretnja. Ali, prirodno, to je presedan koji pokazuje koliko su stvari postale loše.”

Porodični sukob dodatno je eskalirao ranije ove godine kada je Bruklin dao još jednu šokantnu javnu izjavu. U njoj je naglasio da više ne želi nikakav kontakt sa porodicom i da nema planove za pomirenje. Takođe je javno optužio majku Viktoriju da je na njegovom venčanju sa Nikolom „neprimereno plesala”.

Autor: Nikola Žugić