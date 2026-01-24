Godinama je krila njegove mračne tajne, a on joj ovako vraća: Viktorija Bekam razorena od bola jer joj je rođeni sin zabio nož u leđa, a na čijoj ste vi strani! GLASAJTE (ANKETA)

Bruklin Bekam je čak otišao toliko daleko da je rekao da je "brend Bekam uvek na prvom mestu“ i da "porodične vrednosti stavljaju javnu promociju iznad svega“!

Viktorija Bekam se oseća izdano jer joj sin Bruklin na ovaj način vraća godine koje je provela u borbi da ga zaštiti od "mračnih priča".

U šokantnoj izjavi, u kojoj je rekao da nema želju da se pomiri sa porodicom, najstariji član porodice Bekam, 26-godišnji Bruklin, nazvao je svoje roditelje "kontrolišućim i manipulativnim“, tvrdeći da je osećao "preplavljujuću anksioznost“.

Bruklin je čak otišao toliko daleko da je rekao da je "brend Bekam uvek na prvom mestu“ i da "porodične vrednosti stavljaju javnu promociju iznad svega“.

Tokom godina, Viktorija je vredno radila na tome da štiti Bruklina od priča iz prošlosti koje ga "nisu uvek prikazivale u najboljem svetlu“. Izvor sada kaže da modna dizajnerka obično izbegava porodične sukobe, ali da smatra da su njen sin i njegova supruga Nikola Pelc, "nerazumni“.

"Viktorija se oseća izdano jer je uradila sve što je mogla da se oboje osećaju dobrodošlo i da voli Nikolu kao još jednu ćerku“, rekao je izvor za Mirror, te dodao:

"Ali oseća da joj je sve to vraćeno u lice. Obično bi uradila sve da izbegne porodični sukob, ali misli da su oboje nerazumni.“

Daily Mail je kontaktirao predstavnika porodice Bekam za komentar, ali su ostali bez odgovora.

Kejti Hind iz Daily Maila je ranije objasnila kako je tim Bekamovih "skočio u odbranu Bruklina“ kada su se pojavile priče poput tračeva o poljupcima i navoda da je bio "u lošem društvu“.

Njegovi roditelji često su angažovali skupe advokate da ga zaštite od takvih priča.

Kako navodi još jedan izvor, Dejvid i Viktorija bi "u sekundi primili Bruklina nazad“ i kažu da su "zgroženi“ događajima ove nedelje.

Viktorija i Dejvid bi mu sve oprostili

Najstariji sin Bekam porodice započeo je ozbiljan sukob u ponedeljak objavom oštre izjave na Instagramu, u kojoj je optužio roditelje da namerno pokušavaju da unište njegov odnos sa suprugom Nikolom.

Sada je, prema navodima, novi izvor blizak slavnom paru izjavio da bi oni prihvatili sina nazad u porodicu "u bilo kom trenutku kada bi poželeo da se pomiri s njima“, jer se „plaše“ da bi mogli zauvek da ga izgube.

DAJTE SVOJ SUD NA OVU TEMU U ANKETI ISPOD!

Autor: Nikola Žugić