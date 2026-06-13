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ŽENI SE COBI! Reper pravi gala slavlje u Prokuplju, isplivali detalji o njegovoj budućoj ženi: Otac joj je Srbin, a majka iz Angole

Izvor: Pink.rs, 24sedam, Foto: Pixabay.com, E-Stock/NATAŠA RAJAKOVIĆ ||

Reper i tekstopisac Slobodan Veljković, poznatiji kao Cobi, izgovoriće sudbonosno "da" sedmog avgusta ove godine. On i njegova dugogodišnja devojka, pevačica Kat Dosa odlučili su da organizuju intimnu ceremoniju za uži krug rodbine i prijatelja.

Kako se navodi, gala slavlje, po reperovoj želji, održaće se nadomak Cobijevog rodnog grada - Prokuplja.

- Oni žele pre svega intimu kako bi izbegli medije, ali je i Cobi vezan emotivno za svoje rodno mesto. Tu je odrastao, ima puno uspomena iz detinjstva, a namera mu je da sve izgleda idilično. Zato su se dogovorili da venčanje naprave u jednoj luksuznoj vinariji, gde će sudbonosno "da" izgovoriti jedno drugom pod vedrim nebom, tačnije u vinogradu - kaže izvor blizak Cobiju i dodaje da sve mora da bude u tajnosti.

Foto: Pink.rs/P. Radosavljević

- Kat i Cobi se jako vole, a želeli su da sve bude lepo za njihov najlepši dan u životu, pa Cobi nije štedeo novac ni za šta oko svadbe - završava sagovornik.

Ovako su se upoznali

Za ljubav između Veljkovića i Kat Dose, saznalo se 2024. godine. Reper je sa Bojanom Vunturišević, inače, napisao njen „Tajni začin" s kojim se predstavila na sceni Pesme za Evroviziju iste godine. Od tada, njihova veza je pod velom tajni, jer se nijedno od njih nije oglašavalo na tu temu. Slobodan Veljković Cobi prethodno je bio u vezi koja je bila medijski propraćena, sa blogerkom Jelenom Nikolić.

Foto: Instagram.com

Ko je pevačica koju reper ženi uskoro?

Pevačica Kat Dosa nastupila je pesmom "Tajni začin" u drugom polufinalu Pesme za Evroviziju 2024. godine, što joj je bio i prvi veliki nastup u karijeri. Njoj je pravo ime Katarina Kardozo, rođena je 2002. godine, a odrasla je u Čačku. Međutim, ona je veći deo života provela u Portugalu i u Južnoj Africi. Kako j rekla jednom prilikom, korene ima iz Srbije sa očeve strane, ali i iz Angole po majci. Katarina sada živi u Beogradu, studira ekonomiju, a u Lisabonu je završila međunarodnu školu, piše Vikipedija.

Foto: E-Stock/Nataša Rajaković

Autor: M.K.

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