KARLEUŠA I TOŠIĆ PONOVO ZAJEDNO! Cela porodica na okupu: Nasmejani poziraju sa ćerkama

Pop pevačica Jelena Karleuša objavila je na Fejsbuku fotografiju koja je doslovno zapalila društvene mreže!
Jelena Karleuša i njen bivši suprug Duško Tošić ponovo su pozirali zajedno sa ćerkama, kao nekada! Povod je bio poseban - njihova starija ćerka Atina završila je četvrti razred prestižne britanske škole, a u tu čast škola je priredila svečanu ceremoniju kojoj je prisustvovala cela porodica.
Atina je pozirala u tradicionalnoj odori za ovakvu svečanost, Nika je pridržavala njenu kapu, dok su se ponosni roditelji posebno spremili za ovu svečanost i zajedno sa ćerkama pozirali s osmehom na licu, a probleme, bar nakratko, ostavili iza sebe.
Autor: D.T.