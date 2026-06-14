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KARLEUŠA I TOŠIĆ PONOVO ZAJEDNO! Cela porodica na okupu: Nasmejani poziraju sa ćerkama

Izvor: pink.rs, Foto: Facebook.com ||

Pop pevačica Jelena Karleuša objavila je na Fejsbuku fotografiju koja je doslovno zapalila društvene mreže!

Jelena Karleuša i njen bivši suprug Duško Tošić ponovo su pozirali zajedno sa ćerkama, kao nekada! Povod je bio poseban - njihova starija ćerka Atina završila je četvrti razred prestižne britanske škole, a u tu čast škola je priredila svečanu ceremoniju kojoj je prisustvovala cela porodica.

Foto: Facebook.com

Atina je pozirala u tradicionalnoj odori za ovakvu svečanost, Nika je pridržavala njenu kapu, dok su se ponosni roditelji posebno spremili za ovu svečanost i zajedno sa ćerkama pozirali s osmehom na licu, a probleme, bar nakratko, ostavili iza sebe.

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Autor: D.T.

#Atina Tošić

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