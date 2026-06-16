Kontrira kralju Čarlsu: Na kraljevskom događaju godine Kejt Midlton odala modni omaž svekrvi, princezi Dajani

Kao i obično, pažnja javnosti bila je usmerena na naslednika kralja Čarlsa: princa Vilijama i Kejt Midlton, kao i njihovu decu – Džordža, Šarlot i Luisa!

Povodom rođendana kralja Čarlsa na ulicama Londona održana je velika proslava, koja je okupila više hiljada građana. Reč je o tradicionalnoj vojnoj paradi „Trooping the Colour“, koja se duže od 260 godina održava svake druge subote u junu, u čast kralja ili kraljice.

Kao i obično, pažnja javnosti bila je usmerena na naslednika kralja Čarlsa: princa Vilijama i Kejt Midlton, kao i njihovu decu – Džordža, Šarlot i Luisa. Zajedno sa majkom mališani su se provozali gradom uz put pozdravljajući građane.

Kejt Midlton još jednom je pokazala besprekoran modni stil, a za paradu je izabrala njom omiljeni model haljine s potpisom modne kuće Catherine Walker.

Nije prošlo neprimećeno da su deca bila modno usklađena sa majkom, pa su tako prinčevi uz klasična odela nosili svetloplave kravate. Sa druge strane, beli detaljji na njenoj haljini bili su usklađeni sa haljinicom princeze Šarlot.

Kejt Midlton odala počast princezi Dajani

Kejt Midlton blistala je u svetlo plavoj haljini sa belim detaljima na rukavima, reverima i džepovima. Stajling je upotpunila upečatljivim šeširom velikog oboda, koji je kreirao irski dizajner Philip Treacy.

Na haljini princeze od Velsa bio je broš irske garde, dok je od nakita odabrala bisernu narukvicu njene svekrve, princeze Dajane, kao i biserne minđuše sa cvetnim motivima.

Stajling je zaokružila jednostavnim, ali elegantnim salonkama bele boje.

Celokupna modna priča bila je, zapravo, modi omaž princezi Dajani koja je i sama volela brend Catherine Walker. Takođe, pamti se da je u dva navrata nosila sličan plavo-beli komplet, 1987. i 1992. godine.

Autor: Nikola Žugić