OVO SIGURNO NISTE ZNALI! Evo da li deca Princa Vilijama i Kejt Midlton imaju mobilne telefone, kompjutere i da li smeju da jedu sa njima u trpezariji

Deca princa Vilijama i njegove supruge Kejt Midlton - princ Džordž (12), princeza Šarlot (10) i princ Luis (7), navodno ne smeju da jedu sa svojim roditeljima tokom praznika i službenih večera.

Otkrio je to bivši kraljevski kuvar Daren Mekgrejdi.

‘Deci nije dopušteno da sede sa odraslima dok ne nauče umeće pristojnog razgovora’, rekao je za Harper's Bazaar.

‘Deca uvek jedu u dečjoj sobi dok nisu dovoljno stara da se pravilno ponašaju za stolom’, objasnio je.

Mekgrejdi ističe važnost dadilja kraljevske dece.

‘Dadilja je uvek imala kontrolu nad jelovnikom i brinula se da deca jedu uravnotežene obroke koji uključuju ne samo puno zdravog povrća, već i nova jela za odrasle’, otkrio je.

Vilijam je nedavno otkrio da se on i Kejt trude da što više vremena provode sa decom.

'Igramo se s decom, vozimo ih okolo, odlazimo na sportske dane, utakmice, igramo se u bašti kad god mogu. Većinu dana ja ih vozim u školu, mislim, Kejt i ja delimo te poslove, ali ona verovatno obavlja veći deo toga', rekao je.

Priznao je da mu jedno od najtežih roditeljskih pitanja vezano za mobilni telefon. On i njegova supruga odlučili su da ograniče svojoj deci pristup tehnologiji dok ne odrastu dovoljno da razumeju njene rizike.

'To je stvarno teško. Naša deca nemaju mobilne telefone. Kad Džordž krene u srednju školu, možda će imati jedan s ograničenim pristupom', otkrio je Vilijam, dodajući kako je to pitanje već sada napeta tema u njihovom domu.

'Dolazimo do tačke kad to postaje pomalo napeto pitanje, ali mislim da on razume zašto. Mi objašnjavamo zašto mislimo da to nije ispravno. Mislim da je problem potpuni pristup internetu, deca mogu doći do previše sadržaja koje ne bi trebalo da gledaju. Ali imati mobilni samo za poruke, one stare modele koje smo mi koristili, to je u redu', zaključio je.

Autor: D.Bošković