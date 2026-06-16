Kejt Midlton i princ Vilijam morali da donesu tešku odluku: Uskoro njihov prvenac neće živeti s njima, evo i zašto

Kensingtonska palata potvrdila je zvaničnu odluku o daljim koracima kraljevskog naslednika, koji će od septembra nastaviti porodičnu tradiciju.

Kraljevska porodica je nakon dugog i detaljnog razmatranja donela odluku o daljem obrazovanju najstarijeg sina, princa Džordža. Iz Kensingtonske palate stiglo je zvanično obaveštenje da će mladi princ, koji krajem jula puni trinaest godina, od predstojeće jeseni postati đak čuvenog koledža Iton. Ova elitna muška škola poznata je po izuzetno visokim troškovima, pa godišnja cena školovanja tamo dostiže čak 63.000 funti (oko 72.865 evra).

Princ i princeza od Velsa su presecanjem ove odluke nastavili tradiciju, s obzirom na to da je princ Vilijam još 1995. godine probio led kao prvi član kraljevske loze na ovom koledžu, a tri godine kasnije pridružio mu se i brat, princ Hari. Pre konačnog izbora, Kejt Midlton i njen suprug su obišli nekoliko uglednih ustanova, među kojima je bio i koledž Marlboro, srednja škola koju je nekada pohađala sama princeza.

Blizina doma kao presudan faktor

Pored vrhunskog nivoa nastave, lokacija škole odigrala je ključnu ulogu u izboru bračnog para. Iton je smešten nadomak dvorca Vindzor, što znači da je od njihove trenutne porodične rezidencije, kućice Adelejd, udaljen svega petnaestak minuta vožnje. Geografski položaj škole ima i istorijski značaj za porodicu - upravo je ova blizina omogućavala princu Vilijamu da tokom svojih srednjoškolskih dana redovno odlazi na čaj i razgovore kod svoje bake, kraljice Elizabete.

Plaćanje je koncipirano kroz tri godišnja semestra, gde svaki pojedinačni ciklus košta 21.099,60 funti (oko 24.403 evra). Dok za budžet britanskih naslednika to ne predstavlja opterećenje, za prosečnog građanina Ujedinjenog Kraljevstva ova suma je nedostižna.

Istorijat i uticajni diplomci

Koledž Iton ima tradiciju dugu skoro šest vekova, a osnovao ga je engleski kralj Henri Šesti još 1440. godine. Kroz istoriju, ustanova je profilisana kao internat zatvorenog tipa za mušku decu starosne dobi od 13 do 18 godina, uglavnom regrutovanu iz redova plemstva i najviših slojeva društva. Učenici tokom školovanja borave u tamošnjem kampusu, a nakon diplomiranja ponosno nose titulu "stari Itonci". Važno je napomenuti da u britanskom obrazovnom sistemu termin koledž ne označava visokoškolsku ustanovu, već specifičnu vrstu elitne privatne srednje škole.

Zbog podatka da je iznedrio čak dvadeset predsednika britanske vlade – počevši od ser Roberta Volpola u osamnaestom veku, pa sve do modernih političara Dejvida Kamerona i Borisa Džonsona – Iton s pravom nosi epitet kolevke britanskih državnika. Pored političke elite, ovde su se obrazovala i velika imena iz sveta umetnosti i književnosti, poput pisca Džordža Orvela, kao i holivudskih glumaca Edija Redmejna i Demijana Luisa.

Put do prestižnih univerziteta

Budući đaci Itona se za ovaj korak pripremaju od najranijeg detinjstva kroz pohađanje namenskih privatnih osnovnih škola, kako bi uspešno savladali rigorozne i kompetitivne prijemne ispite sa trinaest godina. Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja, ovi mladići po pravilu upisuju najprestižnije svetske univerzitete kao što su Oksford ili Kembridž.

Zanimljivo je da su princ Vilijam i Kejt Midlton odabrali drugačiji obrazovni put i diplomirali na čuvenom Univerzitetu Sent Endruz u Škotskoj. Tamo su se i upoznali 2001. godine, gde je princeza studirala istoriju umetnosti, dok je britanski prestolonaslednik izabrao geografiju. Kraljevski par je u srećnom braku od 2011. godine, a pored najstarijeg Džordža, roditelji su i princeze Šarlot i princa Luja.

Autor: M.K.