ŽIVIMO NA ISTOM SPRATU! Sandra Afrika otvoreno o odnosu sa Milicom Todorovićem, potkačila i bivšeg dečka: Sada je...

Pevačica Sandra Afrika otkrila je u kakvom je odnosu sa koleginicom Milicom Todorović, koja joj je ujedno i komšinica u jednom od elitnih beogradskih naselja.

Nakon što je Boban Rajović izjavio da mu Milica nije odgovorila na poziv, Sandra je progovorila o tome da li su njih dve i dalje u kontaktu i koliko se često čuju.

- Pa ne znam gde je pisao. Ja Micku znam. Micka je stvarno super i skoro smo nešto se kucale. Nismo se srele skoro. Na istom smo spratu, verovali ili ne. Nešto smo kucale u vezi zgrade, za grejanje i hlađenje. Možda ima pogrešan broj. Ja sam neko ko stalno menja broj telefona, tako da moguće da je i to. Pa onda neko misli da nisam odgovorila, a ustvari nije nego sam promenila broj telefona - objasnila je ona.

Afrika o emotivnom partneru za sada ne razmišlja, a pomenula je i bivšeg dečka.

- Mikiša je poslovni partner. Ne znam. Nemoj to da me pitaš. Ne znam. Ništa mi ne fali. Top mi je. Super mi je. Kad se namesti, ima vremena, mlada sam. U periodu od četiri do sedam treniram (smeh). Nekad pilates, nekad traka, malo kardio - rekla je pevačica.

Autor: D.T.