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Pink radio donosi prave letnje hitove: Nikola Rokvić nakon vrelih kadrova iz spota najavio veliki koncert (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Na talasima Pink radija, svakodnevno vas očekuju pravi hitovi, numere koje pamtite još od detinjstva, pa i one nove, a noviteti u letnjoj programskoj šemi donose prave stvari, te je tako, naš pevač Nikola Rokvić danas bio gost našeg radija.

Nikola Rokvić, pre samo dva dana, objavio je dve nove pesme, koje je predstavio slušaocima našeg radija, te je tako govorio o detaljima sa snimanja spotova, pa i vrelim kadrovima u kojima nema majicu na sebi, a koji su usijali društvene mreže.

Foto: TV Pink Printscreen

On je u emisiji "Najbolji za najbolje" na Pink radiju, kod voditeljke Maje Lugonjić, pored svojih numera, ljubitelje njegovog lika i dela, obradovao vešću da će 13. novembra u Sava Centru stati pred prestoničku publiku.

U opuštenom razgovoru slušaoci su uživaci i u odličnim pesmama ovog pevača, a za odličan izbor muzike i ton bili su zaduženi Dragan Đukić Đuka i Seki Jonuzović.

Stoga, ostanite uz talase Pink radija i emisiju "Najbolji za najbolje", a koji možete slušati na frekvenciji 91,3 MHz, jer je Pink radio mesto gde muzika govori više od reči.

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

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