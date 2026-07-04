AKTUELNO

Domaći

PLANOVI JOJ SE SRUŠE KAD SE ZALJUBI: Mia Borisavljević otkrila šta najviše zamera Marini Visković, ona odbrusila: Po prvi put imam dečka...

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U novoj ljubavi je po prvi put istinski ispinjena i srećna!

U emisiji ''Magazin In'', pevačice Marina Visković i Mia Borisavljević, koje su dugogodišnje prijateljice, prokomentarisale su jedna dugoj, te su otkrile šta ih impersionira, a šta izbacuje iz takta.

Foto: TV Pink Printscreen

Mia je progovorila o nečemu što joj najviše smeta, kada je reč o njenoj prijateljici Marini Visković, što je ona prokomentarisala.

- Ono što ja ne volim kod Marine je to što ona ima previše dobrih planova, koji mogu da se sruše, kada se zaljubi. Ona s nekim žarom priča o planovima, a to se sruši kada naše dečka - kazala je Mia.

- Po prvi put imam momka koji me podržava i koji me tera da da ostvarim svoje planove - dodala je Marina.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#Magazin In

#Marina Visković

#Mia Borisavljević

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ: Rasvetljena su sva ubistva po prvi put

Domaći

Marina Visković prvi put pokazala dečka milionera, a sada se opušta u luksuzu: U bikiniju ističe obline, sve joj savršeno stoji (VIDEO)

Domaći

NIKADA NEĆU ZABORAVITI DAN KADA SMO... Milica Dabović objavila poruku svog dečka, ovoga će se sećati do kraja života!

Domaći

CECA PRVI PUT PROGOVORILA O OGRLICI ZA KOJU SE PRIČALO DA JE UKRADENA! Posle tri decenije otkrila istinu: Imam je i dan-danas... (FOTO)

Ostali sportovi

ĐOKOVIĆ SE OGLASIO PRVI PUT NAKON TRAGEDIJE! Novak objavio fotogafiju male Danke: Kad si nestala...

Domaći

Marini se nije dopalo kako pevam: Dunja Ilić o estradi, otkrila kako je protekao susret sa čuvenom hitmejkerom