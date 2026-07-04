PLANOVI JOJ SE SRUŠE KAD SE ZALJUBI: Mia Borisavljević otkrila šta najviše zamera Marini Visković, ona odbrusila: Po prvi put imam dečka...

U novoj ljubavi je po prvi put istinski ispinjena i srećna!

U emisiji ''Magazin In'', pevačice Marina Visković i Mia Borisavljević, koje su dugogodišnje prijateljice, prokomentarisale su jedna dugoj, te su otkrile šta ih impersionira, a šta izbacuje iz takta.

Mia je progovorila o nečemu što joj najviše smeta, kada je reč o njenoj prijateljici Marini Visković, što je ona prokomentarisala.

- Ono što ja ne volim kod Marine je to što ona ima previše dobrih planova, koji mogu da se sruše, kada se zaljubi. Ona s nekim žarom priča o planovima, a to se sruši kada naše dečka - kazala je Mia.

- Po prvi put imam momka koji me podržava i koji me tera da da ostvarim svoje planove - dodala je Marina.

Autor: S.Z.