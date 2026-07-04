ANA IVANOVIĆ VEZALA SVILENU MARAMU PREKO GRUDI: Raspalila maštu u smelom izdanju (FOTO)

Nekadašnja teniserka Ana Ivanović ponovo je privukla veliku pažnju javnosti svojim prepoznatljivim, ali ovog puta znatno hrabrijim modnim odabirom.

Ona je na svom Instagram profilu podelila snimak u kojem nosi svilenu majicu - maramu vezanu oko grudi umesto klasičnog topa, što je apsolutni trend ove sezone.

Ovaj efektan gornji deo sa prugastim dezenom uparila je sa elegantnim, širokim belim pantalonama visokog struka koje su dodatno istakle njenu vitku figuru. Celu kombinaciju zaokružila je modernim naočarima za sunce i plavom "Miu Miu" markiranom torbicom, dokazavši još jednom zašto važi za jednu od najbolje odevenih žena sa naših prostora.

Oduševljeni pratioci su odmah nizali komplemente, ističući da Ana uspeva da izgleda neverovatno šik i privlačno bez trunke vulgarnosti.

Ana Ivanović dobija alimentaciju za decu u visini od 540.000 evra godišnje

Podsetimo, Ana Ivanović prošle godine je na Majorci pokrenula brakorazvodnu parnicu, posle devet godina zajedničkog života sa Bastijanom, a istovremeno je podnela i zahtev za alimentaciju.

Kako se navodi, bivši supružnici ne žele čak ni da se susretnu u sudnici, zbog čega su preko svojih advokata zatražili da se postupak što pre okonča.Prema pisanju nemačkih medija, sud je reagovao ubrzano kada je alimentacija u pitanju, a sada je i poznato koliko ona iznosi. Sudija je doneo odluku po kojoj je Švajnštajger u obavezi da po detetu mesečno uplaćuje 15.000 evra, što na godišnjem nivou iznosi oko 540.000 evra.

- Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života Ane na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda. Sudija je odredio mesečnu alimentaciju na 15.000 evra po detetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosečnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Nemačkoj - piše portal Bunte.

Iznos je određen kao deo takozvane privremene mere pre pravnog postupka, što je uobičajena praksa u Španiji u razvodima koji uključuju maloletnu decu. Iako se brakorazvodni postupak odvija u Minhenu, Ana Ivanović živi sa sinovima Lukom (8), Leonom (5) i Teom (2) na Majorci.

- Sud je opravdao neuobičajeno visoke isplate alimentacije znatnim finansijskim sredstvima Bastijana Švajnštajgera i životnim troškovima koja su deca imala pre razvoda. Prema sudu, porodica Ivanović - Švajnštajger trošila je između 6.000 i 7.000 evra mesečno samo na hranu. Sud je uzeo u obzir plaćanje baštovana, kuvara i dve čistačice, kao i činjenicu da svako dete ima dadilju. Uzeti su u obzir i visoki Švajnijevi prihodi, koje je sud naveo da je teško utvrditi jer bivši osvajač Svetskog prvenstva plaća porez u Nemačkoj - navodi pomenuti portal.

Autor: M.K.