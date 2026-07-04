Puče brak još jednom poznatom paru: Nastao haos na mrežama, fanovi ih urnišu!

Drama na društvenim mrežama!

Zvezda serije "Malkolm u sredini", Frenki Muniz, objavio je da su on i njegova supruga Pejdž Prajs, sa kojom je bio u braku šest godina, odlučili da se razvedu

Frenki Muniz (40) je vest podelio na Instagramu, a čini se da je razvod protekao u prijateljskim odnosima, toliko da se i Pejdž oglasila u komentarima kako bi mu pružila podršku.

Međutim, usledio je neobičan obrt – ovo je bio drugi put da je Muniz pokušao da saopšti vest o razvodu, nakon što je naišao na, kako je rekao, "okrutne" reakcije na internetu posle prve objave.

Glumac je brzo obrisao prvobitnu objavu, uz koju je podelio snimak na kojem on, supruga i njihov mali sin veselo plešu zajedno, što su neki ocenili kao neprimereno s obzirom na to da objavljuje vest o razvodu.

- Nakon perioda razdvojenosti koji smo zadržali za sebe, Pejdž i ja smo odlučili da okončamo naš brak", napisao je Muniz.

- Posle deset prelepih godina zajedno, oboje smo se razvili i shvatili da naš odnos danas najprirodnije i najjače funkcioniše kao duboko prijateljstvo i zajedničko roditeljstvo. Imamo divnog sina koji je i dalje centar našeg sveta, a zahvaljujući ljubavi i zajedničkom rastu postali smo srećniji i snažniji roditelji."

Muniz je odao priznanje supruzi jer je "svoje snove stavila po strani kako bi on mogao da ostvari svoje", dodajući da će temelj njihovog odnosa i dalje biti uzajamno poštovanje i prijateljstvo.

Istakao je da će nastaviti zajedno da odgajaju sina, ali i da će nastaviti poslovnu saradnju u njegovoj kompaniji za auto-trke Muniz Racing.

Munizova uskoro bivša supruga, Pejdž, ostavila je komentar ispod objave, osvrnuvši se, zajedno sa drugim pratiocima, na njegovu prethodno obrisanu objavu.

"Frenki, mnogo mi je žao što si osetio potrebu da obrišeš jedan lep i zabavan porodični snimak samo zato što su ljudi toliko okrutni prema tebi. Ovaj svet je stvarno potpuno lud... Razvod jeste težak, naravno, nije kao da smo srećni zbog toga, ali mi smo dve odrasle osobe koje znaju kako da budu na istoj strani. Ne mogu da verujem da su ljudi u stanju da osuđuju tako nešto", napisala je Pejdž u komentaru.

Autor: A. Nikolić