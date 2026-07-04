Pojavila se slika Jakova Jozinovića i Džejlinog bivšeg: Plušte prozivke na društvenim mrežama! (FOTO)

Kako se navodi, Jakov je bio u jako dobrim odnosima sa Bojanom

Korisnici društvenih mreža ne prestaju da polemišu o navodnoj vezi pevačice Džejle Ramović i njenog kolege Jakova Jozinovića, a sada se sve više provlače priče da je u pitanju marketinški trik.

Takođe, ne prestaju priče ni o odnosu Džejlinog bivšeg dečka Bojana Cvijetićanina i Jakova, te je sada na društvenoj mreži "X" osvanula i njihova zajednička fotografija.

Kako se navodi, Jakov je bio u jako dobrim odnosima sa Bojanom, što je potvrdio nedavno i drug Džejlinog bivšeg, koji ga je isprozivao.

Ma pozovi je ti ma bolje ti https://t.co/qd6iVGIjeZ — Sinagoga Sekulić Prijess (@Sinagogili) 30. јун 2026.

- Ova ljubavna afera me nije ni malo iznenadila. Družiš se sa Bojanom i krišom mu preotimaš devojku. To je mimo svih kodeksa. Kod Bojana ideš kući da ti pomaže da praviš pesme, a u međuvremenu mu osvajaš devojku - šokirao je on svojim rečima na Instagram storiju Bojanov drug, prenosi "Informer".

Ipak, najveću pažnju trenutno privlači priča da je Jakov namerno objavio snimak na kojem se ljubi sa Ramovićevom samo kako bi privukao pažnju na sebe zbog novog albuma.

On je podelio snimak sa jednog broda na kojem je bio sa prijateljima, a zatim se vidi kako se ljubi sa devojkom za koju se veruje da je Džejla, ipak, ubrzo je sve uklonjeno. Korisnici mreže "X" opleli su po Jozinoviću i navode da je sve unapred smislio, što je dodatno izazvalo revolt kod onih koji ga i ovako prozivaju.

"Ovo je sve samo ne slučajno objavljeno", "Kako je pokvaren, sve je smislio lepo pred koncerte", "Mali je namazan svim bojama, namerno je objavio snimak", pišu po nekadašnjem Tviteru.

Autor: Pink.rs