Tragičan kraj potrage: Poznata misica i njen dečko pronađeni mrtvi pod ruševinama

Venecuelanska manekenka i misica Skarlent Rodrigez pronađena je mrtva zajedno sa svojim dečkom Hozeom Kastrom, nakon što su se danima vodili kao nestali posle razornih zemljotresa koji su 24. juna pogodili Venecuelu.

Njihovu smrt potvrdili su članovi porodice, čime je okončana intenzivna potraga u teško pogođenom priobalnom području, piše Hola!.

Pronađeni pod ruševinama stambene zgrade

Prema izveštajima lokalnih medija i izjavama rodbine, Rodrigez, koja je ponela titulu Mis Grand Orlando 2025, i njen dečko Kastro ostali su zarobljeni pod ruševinama stambene zgrade u kojoj su živeli u mestu Katija La Mar.

Zgrada se urušila tokom zemljotresa, a spasilačke ekipe danima su pretraživale ruševine, dok su se njihovi najbliži nadali da će par biti pronađen živ. Nažalost, te nade su ugašene kada su njihova tela pronađena.

Porodica prikuplja novac za sahranu

Porodica je podelila tužnu vest putem GoFundMe kampanje, pokrenute kako bi se prikupio novac za troškove sahrane.

- Nažalost, oboje su pronađeni mrtvi... jedno pored drugog, zajedno do samog kraja - napisali su članovi porodice.

U objavi su zahvalili svima koji su pomogli u širenju informacija i učestvovali u potrazi tokom teških dana nakon katastrofe. Naveli su i da je dugotrajna potraga i akcija spasavanja izazvala velike troškove, zbog čega su zatražili finansijsku pomoć.

Gradila uspešnu manekensku karijeru

Skarlent Rodrigez imala je 23 godine i nedavno je stekla zapaženu popularnost osvojivši titulu Mis Grand Orlando 2025. Poreklom iz Venecuele, gradila je uspešnu manekensku karijeru, ali je ostala snažno povezana sa svojom domovinom.

Iako nije uspela da osvoji titulu Mis Grand Florida, postala je cenjeno lice u svetu izbora lepote zahvaljujući svojoj posvećenosti.

Nakon potvrde njene smrti, organizacije Mis Grand Florida i Mis Grand internešenel odale su joj počast na društvenim mrežama. Organizatori izbora za Mis Grand Florida oprostili su se od nje kao od "dragocenog dela naše Grand porodice", prisećajući se uspomena koje je ostavila. Organizacija Mis Grand internešenel izrazila je saučešće porodici Rodrigez i svima koje je pogodila ova tragedija.

Autor: Nikola Žugić