Đani okružen policijom u Bečićima: Na plaži u šortsu i bez majice, svi u šoku

Folker Radiša Trajković Đani našao se u središtu zbivanja tokom svog odmora u Crnoj Gori. Pevač je, tokom boravka na plaži u Bečićima, snimljen u trenutku kada je ušao u razgovor sa pripadnicima policije, a snimak je isplivao na mrežama.

Ova scena odmah je privukla veliku pažnju kupača i prolaznika koji su se našli na licu mesta. Prisutni su odmah izvadili mobilne telefone i počeli da snimaju nesvakidašnji događaj. Video-snimak je ubrzo osvanuo na Instagram stranici "Podgorički vremeplov", što je pokrenulo lavinu komentara i nagađanja pratilaca o tome šta bi mogao biti uzrok ovog susreta. Na snimku se vidi kako Đani gestikulira i objašnjava nešto policajcima, ali sam kraj i epilog ove situacije na plaži nisu poznati.

Za sada nema zvaničnih detalja o tome zbog čega je došlo do ovog razgovora, niti kako se ovaj susret na kraju završio.

Đani se ovim povodom još nije oglasio.

Ujeo ga muškarac na proslavi

Radiša Trajković Đani nedavno je prvi put progovorio o drami koja se dogodila na jednom njegovom nastupu kada ga je gost ujeo za stomak. Pevač je progovorio o nemiloj situaciji, te priznao da je i sam bio u šoku kada je shvatio šta se dogodilo.

- Dobro sam, imam mali zavoj ovde. Ujeo me jedan moj poznanik, krenulo je kroz šalu, zezanje i skočio je da me ujede. Međutim, ovde sam imao veliki mladež, a pošto sam i nedavno radio stentove i pijem lekove za razređivanje krvi... On mi je otkinuo pola mladeža i bio sam ceo od krvi, krv je bila na sve strane, ja sam gleda mislio sam da me ubo neko. Ali hvala Bogu, treba samo da zaraste, započeo je Radiša Trajković Đani i otkrio kako je reagovao na ovu nemilu situaciju.

- Pa kako da reagujem, svašta sam doživeo, stvarno se plašim kerova i ceo život kad vidim kuče na ulici bežim da me ne ujede, i na kraju me ujede čovek. Dva tetanusa sam primio, rekao je folker i otkrio da li se čuo sa čovekom koji ga je ujeo.



Autor: N.B.