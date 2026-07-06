Kada bi mene upoznao, ne bi bio gej: Pevačica rešena da osvoji Rikija Martina, pa porogovorila o kolegama koji pevaju tuđe pesme

Otvorila dušu!

Pevačica Tijana Bogićević sprema za vernu publiku solistički koncert u Sava Centru, pripreme su u toku, a ona otkriva da bi volela svoje kolege i porodicu da vidi u prvim redovima.

- Već neko vreme smo imali tu ideju u glavi, ja sam od onih muzičarskih tipova gde mislim da treba da imam nov album, mnogo nove muzike da opravdam tako veliki koncert. Međutim, rekli su mi: „Ako zbog “Hajde onda ništa” ne dođu ljudi na koncert, neće ni zbog jedne druge pesme.” Tako da sam se odvažila da to bude ove godine. Bio je prvo plan da bude sledeće, ali sam rekla ne, napravićemo ove i nisam zažalila. Mislim da će to biti pun pogodak - rekla je ona i dodala:

- Volim da kada ljudi dođu na koncert da se osećaju kao da smo nekako svi zajedno negde izašli u grad. Ne volim taj neki odnos između zvezde i publike koji je distanciran. Volim bliskost i tako mi se i zove koncert - “Ti plus ja na koncertu”. Ta sinergija je ono što očekujem i što će mi biti najbitnije, ali produkcijski će sve biti različito. Volim da vidim kolege na svojim koncertima. Volim da vidim kolege i gde god da imam koncerte, pozivam ih rado, ali one sa kojima sam ja bliska i koji su mi prijatelji i koji znam da navijaju za mene i da im je ovaj moja muzika bliska i da je vole.

Sve ono što prethodi koncertu zahteva veliku organizaciju i pripreme, a Tijana otkriva koliko je sve to iscrpljuje.

- U današnje vreme čini mi se da mi pevači najmanje pevamo i najviše se bavimo svim aspektima. Nikome nije stalo do moje karijere više nego meni, cilj je da imamo stvarno divan tim ljudi koji znaju da rade svoj posao, ali dosta toga ja radim sama. Hvala Bogu talentovana sam za te stvari, pa mi ne pada teško da nešto uslikam, usnimim. Pritisak je prevelik i dešavaju se neke druge stvari i onda ne stignete.

Srpska prestonica bila je centar dešavanja kada je Riki Martin okupio sve obožavatelje na koncertu, među kojima su se našle i brojne javne ličnosti, a Tijana je podelila sa nama svoje impresije.

- Bila sam na koncertu Riki Martina. Bilo je fenomenalno. Sa Rikija ne možeš da skineš pogled. Mislim da je tako i muškarcima i ženama. Ovako smo svi gledali hipnotisano u Rikija. Takva energija, scena. On je svetska zvezda, 30 godina je sigurno na sceni. On je najbolji frajer na svetu. Nema bolji frajer. Možda sam ja malo starija, pa je sad on meni. Možda bi sve devojčice rekle da je Jakov bolji frajer. Mislim da kad bi mene upoznao, on ne bi bio gej. Fenomenalan je muškarac.

Tijana o Jakovu Jozinoviću

Mladi pevač Jakov Jozinović je snimio album, a Tijana Bogićević je dala sud o onome što on radi.

- Karijeru ne može da sagradi na tuđim pesmama nikako. Može da mu to bude odskočna daska, kao što je i mnogima na kraju krajeva bila. Njega je jedino ta odskočna daska lansirala u stratosferu. On će karijeru svoju graditi na autorskoj muzici. I on i piše pesme i ne brinem se za dečka koji ima 20 godina. Ovaj album je dobar, dečko je otpevao super. Album je retro, što se meni dopada. Bitno je da je on shvatio ovo stvarno kao svoj poziv. Možda on meni neki savet može da da pošto mu se dešava toliko stvari, gotivim ga. Svaka mu čast, samo napred.

Autor: N.B.