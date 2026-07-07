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Šta Žiki iz Zane piše u ličnoj karti? Na sceni je više od 40 godina, a malo ko mu zna pravo ime

Izvor: pink.rs, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Brojne poznate ličnosti koriste umetnička imena ili nadimke po kojima su poznati u javnosti zbog čega su često njihova prava imena prava misterija.

Iako je poznat kao Žika iz grupe Zana, malo ko zna ta njegovo pravo ime nema veze sa ovim nadimkom.

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Naime, on je rođen kao Zoran Živanović, a svi ga znaju po skraćenici od prezimena.

Zoran Žika Živanović dugi niz godina je u braku sa koleginicom iz grupe Jelenom.

Žika se dva puta ženio, prvi put sa Verom koja mu je rodila dve ćerke Mariju i Tamaru. Njegova bivša supruga jednom prilikom je za medije pričala o navodnoj prevari supruga.

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Autor: D. T.

#Pravo ime

#Žika Zana

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