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Andrija Bajić doživeo moždani udar! Mala Cana van sebe: Loše je, životno je ugrožen

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevač Andrija Bajić (88) dobio je moždani udar. To je za "Blic" potvrdila njegova supruga Mala Cana.

Mala Cana se oglasila za "Blic" i drhtavim glasom rekla:

- Andrija je jako loše, životno je ugrožen. Otišao je zbog bolničke infekcije zbog katetera, tu je dobio moždani udar. Na urologiji se to dogodilo, prebacili su ga na neurologiju i uključili ga na dijalizu - rekla je, pa nastavila:

Foto: TV Pink Printscreen

- On je godinama izdržao bez dijalize jer smo se lekar i ja svim naporima trudili da živi što kvalitetnije i da uz pomoć ishrane i suplemenata izbegne dijalizu. Od tada je bio jako utučen. Uradila sam sve što sam mogla da mu pomognem.

Autor: D .T.

#Andrija Bajić

#Mala Cana

#moždani udar

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