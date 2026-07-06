Andrija Bajić doživeo moždani udar! Mala Cana van sebe: Loše je, životno je ugrožen

Pevač Andrija Bajić (88) dobio je moždani udar. To je za "Blic" potvrdila njegova supruga Mala Cana.
Mala Cana se oglasila za "Blic" i drhtavim glasom rekla:
- Andrija je jako loše, životno je ugrožen. Otišao je zbog bolničke infekcije zbog katetera, tu je dobio moždani udar. Na urologiji se to dogodilo, prebacili su ga na neurologiju i uključili ga na dijalizu - rekla je, pa nastavila:
- On je godinama izdržao bez dijalize jer smo se lekar i ja svim naporima trudili da živi što kvalitetnije i da uz pomoć ishrane i suplemenata izbegne dijalizu. Od tada je bio jako utučen. Uradila sam sve što sam mogla da mu pomognem.
Autor: D .T.