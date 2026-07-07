Švajni traži od Ane POLA VILE na Majorci, koju je ona kupila pre braka! Skandali bivšeg para se samo nižu!

Njegova nova partnerka je navodno inicijator podele imovine.

Razvod nekadašnjeg sportskog para Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera opet je u centru pažnje svih svetskih i domaćih medija. Ipak, ovoga puta akcenat nije samo pitanje njihovog ličnog statusa, već problemi koji su nastali zbog pitanja podele imovine.

Iako su dugo važili za jedan od najskladnijih slavnih parova, poslednjih godinu dana skandali čuvenog nemačkog fudbalera se samo nižu, dok bivša teniserka mudro ćuti, uživa u novoj tajnoj ljubavi i na svom Instagramu pokazuje samo momente uživanja.

Sada je do medija došla vest da se u strogoj tajnosti vode čak dva sudska postupka povodom razvoda Ane od Bastijana. Tako se jedan postupak vodi u Minhenu, a drugi na Majorci, dok je u centru spora podela imovine.

Kako prenosi nemački Bild, glavni kamen spoticanja je luksuzna jahta, čija se vrednost procenjuje na skoro pola miliona evra, a ona ima dve spavaće kabine, kupatilo i kuhinju.

Pored plovila, sporna je i čuvena vila na Majorci, čija je vrednost oko 4,5 miliona evra. Do razdora oko ove nekretnine došlo je jer Bastijan zahteva polovinu novca od njene ukupne vrednosti, za šta Ivanovićeva neće ni da čuje. Ovu kuću, u kojoj ona ostala da živi posle razvoda, Ana je kupila pre braka, dok su je oni samo zajednički renovirali pre nekoliko godina, zbog čega on i nema prava da traži da bude predmet podele. Vila se nalazi u naselju Son Vida, jednom od najlepših mirnih delova Španije.

U dvorištu se tereni za sport, a kuća je uređena u minimalističkom stilu s belim, bež i sivim tonovima. Prema pisanju nemačkih medija, nekretnina se prostire na 950 m2, ima pet spavaćih soba, četiri kupatila, bazen i teniske terene. U renoviranje Ana je uložila oko dva miliona evra. Imanje je veliko gotovo 6.000 m2.

Podsetimo, jedan od glavnih inicijatora da se Bastijan bori s bivšom suprugom do poslednjeg centa je niko drugi do njegova sadašnja partnerka Bugarka Silva Kapitanova.

- Do ovih sudskih postupaka možda ne bi ni došlo da Silva ne insistira da Bastijan uzme sve što mu po zakonu pripada. On bi možda i popustio i nikada ne bi ni došlo do ove ružne situacije između Ane i njega da nema nje. Sve bi se možda rešilo mirnim putem. Ipak, kako je nastao ovaj problem, a ona je u sve upućena od početka, jer se zbog nje brak i raspao, Silva insistira da se ide do kraja i da Bastijan ne da ništa Ani, osim onoga što joj po zakonu pripada. Ogroman novac je u pitanju i brojne nekretnine. Setite se samo da su njih dvoje dok su bili u braku imali i zajednički posao, da su snimali reklamne kampanje. Silva ne želi da odustane od tog novca, jer zna da samo s njim ima zagarantovanu budućnost na visokoj nozi. S druge strane, Ana samo želi ono što je sama pošteno zaradila, a što druga strana sada pokušava da ospori. Ispada da je samo Bastijan radio tokom braka, a da ona ništa nije doprinosila, što je totalni nonsens - ispričao je izvor.

Podsetimo, prema dostupnim informacijama, Ana i Bastijan su prilikom sklapanja braka 2016. godine potpisali predbračni ugovor, kojim je precizirano da svako zadržava imovinu koju je stekao pre braka. Ana je na svom računu u tom trenutku imala oko 10 miliona evra, dok je Bastijan većinu svoje zarade investirao u nekretnine.

Autor: R.L.