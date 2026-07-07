Džordž Kluni dobija nagradu za životno delo: To znači da sam star

Džordž Kluni primiće Zlatnog lava za životno delo na ovogodišnjem Venecijanskom filmskom festivalu, a vest o prestižnom priznanju dočekao je u svom duhovitom stilu.

Oskarovac Džordž Kluni će primiti Zlatnog lava za životno delo na ovogodišnjem Venecijanskom filmskom festivalu koji će trajati od 2. do 12. septembra.

Nakon što je saznao da će dobiti prestižnu nagradu, poznati glumac nije krivo oduševljenje, a iskoristio je i priliku da se našali.

"Ovaj festival je bez sumnje moj najdraži i dobiti Zlatnog lava je ogromna čast. To verovatno znači i da sam star, ali prihvatiću ga", rekao je 65-godišnji američki glumac, reditelj i producent.

Alberto Barbera, umetnički direktor najstarijeg filmskog festivala na svetu, opisao je dvostrukog dobitnika Oskara kao potpunog i harizmatičnog umetnika.

"Njegovi likovi deluju ne samo verodostojno već i poželjno, pristupačno i ljudski, zahvaljujući neospornom šarmu", rekao je Barbera.

Dodao je da je Klunijeva harizma "izgrađena na njegovoj verodostojnosti, a ne na njegovoj slici, jer njegova zavodljiva strana nikada nije bila samo estetska".

"Savršena kombinacija zvezdanog glamura prošlih vremena, izvanrednog profesionalizma i moderne osetljivosti", naveo je Barbera kao karakteristike glumčeve svestranosti.

Autor: N.B.