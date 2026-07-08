PLAČEM DOK ČITAM... Jelena Karleuša jutro dočekala u suzama: Nekad život slomi i najjače

Pop pevačica Jelena Karleuša je prošlog petka, u finalnoj noći muzičkog šou programa "Pinkove zvezde", posle trogodišnje diskografske pauze milionima gledalaca Pinka predstavila svoju novu pesmu, baladu "Sad je sve ok", koja je u njenim fanovima probudila najdublje emocije.

Jelena je tokom svog visokobudžetnog TV performansa imala podršku svojih ćerki, Atine i Nike, sa kojima je bila zajedno na sceni, a utiske i dalje sumira. Ne krije koliko na nju emotivno deluju komentari publike, koja je mahom oduševljena njenom novom pesmom i emocijom koju je donela.

- Plačem dok čitam ove divne komentare na Jutjubu… Hvala vam. Zajedno smo učinili da ova tužna pesma doživi veliki uspeh za samo 4 dana i bude broj 1 u trendingu u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Austriji… Nekada život slomi i najjače, ipak smo samo ljudi. Ali prava snaga je stegnuti srce, naći hrabrost i snagu i krenuti ponovo-od nule. Želim vam svima da posle teških životnih lomova opet možete da kažete:"Sad je sve ok". Voli vas vaša Jelena Karleuša - poručila je članica žirija "Pinkovih zvezda".

Podsetimo, Jelena je govorila i o uspehu "Pinkovih zvezda", te istakla da smatra da su ona i ostale kolege iz žirija uradile dobar posao odabravši finaliste.

- Mislim da su večeras svi pobednici, izabrali smo brutalne favorite. Ja imam najveći broj finalista, ja sam svoje odradila, dovela sam ih do finala, sad je sve na publici, a ona je nepredvidiva. Publika pokaže da sa njom nema zezanja i da preko noći može da se preokrene, mislim da će svi biti zvezde. Mi smo više od 10 meseci tu, znamo ih u dušu, ali možda je ovo najviše fer, nema nameštanja, nema laži nema prevare. Ja bih sve učinila da moj pobedi, ucenila bih, pretila iza kamera - rekla je Jelena.

Autor: D. T.