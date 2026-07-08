Marija Šerifović se skinula u bikini, a evo ko joj pravi društvo na moru: Život je lep! (FOTO)

Marija Šerifović živi život punim plućima. Pevačica je defitnitivno došla u fazu života kada može da radi sve kako ona hoće, a kako se može primetiti ona to baš dobro kombinuje. Koncerti, pa odmor, pa koncerti, pa odmor, pa najlepši trenuci sa sinom Mariom. Marija je sada otišla na još jedno putovanje u društvu svog sina, ali i svojih prijateljica.

Pevačica je podelila trenutke uživanja na plaži, gde je pozirala u kupaćem kostimu sa naslednikom u krilu.

Šerifovićeva i njen sin nisu skidali osmehe sa lica, a po svemu sudeći, zajedničko vreme daleko od svakodnevnih obaveza i te kako im prija. Ona je još jednom pokazala koliko uživa u ulozi majke, dok su fanovi u komentarima nizali komplimente na račun njihovih zajedničkih fotografija i poručili da zrače srećom i ljubavlju.

Progovorila je o kupovini nekretnine na prestižnoj destinaciji.

- Čak i da kupujem nešto, ne osećam potrebu da o tome pričam sa medijima. Ali jedna trećina mog srca jeste na Baliju. Ja sam nomad i volim da putujem. Tamo sam se zatekla sasvim slučajno jer moj terapeut živi tamo. Mario takođe voli Bali i uživao je zajedno sa mnom - dodala je pevačica.

Autor: D. T.