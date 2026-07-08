Utopio se poznati jutjuber! Bežao od policije, pa se udavio

Američki fitnes influenser i jutjuber Konor Marfi preminuo je u 36. godini u Bangkoku, a okolnosti njegove smrti potresle su njegove fanove širom sveta.

Vest o njegovoj smrti danima se širila internetom, a konačno ju je potvrdio njegov bliski prijatelj i kolega Toni Hudž, koji je otkrio detalje poslednjih trenutaka života poznatog influensera.

Kako je naveo, Konor je živeo u luksuznom kompleksu na golf terenu u Bangkoku, gde je imao kuću čiji je balkon izlazio direktno na jezero.

- Konor Marfi je živeo na golf terenu u Bangkoku, koji je prekrasan, i tamo je imao lepu kuću. A ona se doslovno nalazi uz vodu. Njegov zadnji balkon izlazi na vodu. To se može videti na njegovom Instagramu i objavama koje je delio. Na kraju se utopio u jezeru u sopstvenom dvorištu. Mnogo je drugih stvari koje su tome prethodile, ali tako je završio svoj život, utapanjem. Pre smrti, otkrio je kako je postigao neke nadljudske sposobnosti, i to nije šala, stvarno ih je postigao. Ja i puno drugih prijatelja smo ga u tome podržavali, kao što biste podržali prijatelja koji ima velike snove i želi da ostvari takve sposobnosti - izjavio je Hudž.

Prema navodima lokalnih medija, spasilačke službe pozvane su nakon prijave da se influenser ponaša neobično i van kontrole. Navodno je prilazio nepoznatim vozilima, pokušavao da daje novac prolaznicima, vikao i izvodio neobične pokrete.

Kada je policija stigla na lice mesta, on je u naletu rastrojstva skočio u jezero i nastavio da pliva sve dok se nije potpuno iscrpeo i nestao ispod površine vode. Ronioci su njegovo beživotno telo pronašli 30 minuta kasnije, na oko 20 metara od obale.

Na telu, prema prvim informacijama, nisu pronađeni tragovi nasilne smrti.

Tokom pretrage njegovog vozila, policija je pronašla dva nekorišćena šprica i nekoliko tableta čiji sastav za sada nije poznat. Njegova devojka izjavila je da ga nikada nije videla da koristi narkotike i da ne zna šta je moglo da izazove njegovo neobično ponašanje.

Istražitelji su istakli da pronađeni predmeti zasad ne moraju imati veze sa smrću influensera, a konačan uzrok biće poznat nakon obdukcije i toksikoloških analiza.

Konor Marfi bio je poznat po fitnes sadržaju, a na dva Jutjub kanala imao je više od tri miliona pratilaca. Njegov Instagram profil pratilo je gotovo 380.000 ljudi, koji su ostali šokirani vešću o njegovoj smrti.

Autor: D .T.