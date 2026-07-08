Goca Tržan od ćerke dobila emotivnu poruku: Lena Marinković se javno oglasila! (FOTO)

Ovim potezom zasigurno je pobrala i brojne simpatije njihovih fanova

Pevačica Goca Tržan danas, 8. jula, proslavlja svoj 52. rođendan. Tim povodom - oglasila se i njena ćerka Lena na društvenim mrežama, te joj uputila najlepše reči.

Ispisala ih je uz kolaž sačinjen od raznih zajedničkih fotografija koje ima sa svojom poznatom majkom.

Ovim potezom zasigurno je pobrala i brojne simpatije njihovih fanova.

- Srećan rođendan mom najboljem prijatelju od prvog dana. Volim te više nego što rečima mogu to da opišem - istakla je Lena, što je verovatno izmamilo i razne reakcije ljudi koji je prate na Instagramu.

Podsetimo, nešto ranije ovog dana Goci je stigla i prilično neočekivana poruka direktno iz "Elite 9". Bivši suprug Ivan Marinković, naime, pred ondašnjim kamerama uputio joj je rođendansku čestitku.

- Danas je 8. jul, jednoj Gordani Tržan je rođendan, 52, mojoj bivšoj ženi, majci mog prvog deteta. Srećan 52. rođendan, Goco Tržan - glasila je njegova poruka.

Autor: A. Nikolić