Pravo lice Teodore Džehverović: Pokazala kako izgleda bez trunke šminke i veštačke kose, prizor će vas oduševiti! (FOTO)

Pevačica oduševila svoje brojne pratioce ovim potezom!

Teodora Džehverović, jedna od najpoznatijih pjevačica mlađe generacije, često skreće pažnju javnosti na sebe svojim izgledom.

Ona je sada odlučila da pokaže kako izgleda kada nije sređena.

- Ja bez kilograma pudera, Milanovih šiški, 400 grama kose i bez kostima Moćnog Rendžera - napisala je pevačica uz emotikon koji se smeje.

Dame sa javne scene neretko se nađu na meti hejt komentara zbog preterivanja u fotošopu, koje se sa ekspanzijom Instagrama, na ovim prostorima otelo kontroli, te su pojedine javne ličnosti "izgubile kompas" prilikom obrade fotografija. Međutim, po svemu sudeći, Teodora nema kompleks da pokaže svoj izgled i kada nije sređena od glave do pete.

Na slici možemo da primetimo da Tea ima veoma čisto i sjano lice, kao i svež izgled na kom bi joj mnoge dame pozavidele.

Podsetimo, Teodora je nedavno pozirala pred okupljenim medijskim ekipama prvi put posle kraće pauze i, otad se na društvenim mrežama vodi polemika - kojim se sve estetskim zahvatima bila okrenula pa je, narodski rečeno, tako osvežila svoj izgled.

Ujedno, mnogi su se zapitali i koliko joj je novca otišlo na mačije oči, navodno zatezanje brade, jagodice, botoks, nabraja „Kurir", a pojedinci veruju da je čak na sve to i dodala malo kubika u grudi, za bujniji dekolte. Prema podacima iz prestoničkih klinika koji su dostupni onlajn, na primer, podizanje i zakošenje uglova oka i obrva (mačije oči) kreće se od 4.000 do 5.000 evra, dok podizanje jagodica u proseku košta od 250 do 1.000 evra.

Korekcija silikonskih grudi je između 900 i 4.000 evra, a na botoks je Džehverovićevoj moglo da ode 350. Zatezanje brade, pak, košta 1.300 evra, a na šminku, frizuru i farbanje kose mogla je da izdvoji i oko 650 evra.

Pošto se sve sabere, Teodora je za svoj novi izgled, prema daljim napisima pomenutih medija, sa starne ostavila čak 12.000 evra.

Autor: Andrea Nikolić