Potcenili su me i tako je već 30 godina... Jelena Karleuša progovorila o timu saradnika koje je zamenila, otkazanom koncertu u Sarajevu i životnim lomovima: Bila sam sebi najveći neprijatelj!

Jelena Karleuša još jednom je dokazala zbog čega godinama važi za jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvezda današnjice. Pesma "Sad je sve okej", koju je pop diva premijerno predstavila u finalu muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", za samo šest dana napravila je pravi zemljotres na internetu i zauzela prvo mesto u trendingu u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Jelena je sada gostujući u jutarnjem programu TV Pink kod Jovane Jeremić progovorila o novoj pesmi ''Sad je sve okej'' kojom najavljuje novi album ''Enigma'', a tom prilikom dotakla se i teških životnih padova, ali i uspona.

- Meni je jako važan povod, a to je povratak na muzičku scenu. Bilo je teško sada kad trenutno velike zvezde objavljuju albume i ulažu velike pare, ja sam krenula potpuno drugačije, ova pesma otvarta album Enigma. Pesma je nastala iz jedne veoma teške situacije i pozicije u mojoj karijeri. Pesma ''Sad je sve okej'' je dokaz da su ljudi, posebno žene, pesmu osetile na pravi način. Na kraju svih uspona i padova važno je da volimo sebe i svoj odraz u ogledalu - kaže Jelena i dodaje

- Možeš sebi biti najveći neprijatelj i ja sam to sebi bila, ovo je pesma namenjena ženama koje su prošle velike lomove, i ja sam ih prošla, ali na kraju svega čovek mora da nađe snage da kaže ''Sad je sve okej''. Ova pesma na simboličan način pokazuje porodicu, borbu, ja simbolično pokazujem jednu ženu koja mora da bude jaka, ali kada deca odu žena ostaje sama i gleda se u ogledalu, najlakše je sebe kriviti, ali treba sebe opravdati i voleti sebe. Ja sam svesna da sam mnoge greške pravila. Živeti u kajanju i prošlosti i tražiti krivicu u sebi to je ono što se od žene očekuje. Godinama ulazim iz jednog teškog perioda u drugi, ne smem da izdam sebe, jer ako dignem ruke... Pokušali su u velikoj meri da me slome, da mi unište život i pored svega što mi je uništeno, ja sam sebi dala još jednu šansu. Volela bih da budem inspiracija ženama, verovatno mnogima delujem jako - poručila je pevačica i dodala:

- Mnogi kažu da se vratila stara Karleuša, o tome govori trending, nisam morala nijedan dinar da uložim, ponos mi ne da da platim za ponos i ljubav, bez ikakvog sponzorisanja izbili smo na prvo mesto. Bilo mi je veliko srce - kaže Karleuša, a onda je progovorila o timu saradnika koje je zamenila.

- Zamenila sam tim saradnika koji su mislili da će me ovaj lom ostaviti u prašini. Potcenili su me i tako je već 30 godina. Ja volim muziku i volim ovaj posao, ja sam od 16. godine u ovom poslu, ne izlazim nigde, nemam poroke. Moj izlazak i adrenalin je kada izađem na binu. Uprkos linču meni daje sve motivaciju da krijem suze. Nisam zapevala mesecima, u Omnia klubu ću zapevati posle sedam meseci... Ja verujem u svaku svoju reč, moj stav je moje demokratksko pravo, nisam očekivala da će mi u mojoj zemlji na jedan fašistički način gasiti mreže. Mene su pokušali da ućutkaju jer imam toliko pratilaca i fanova, ja se ne kajem i znam da sam želela najbolje za moju zemlju. Ja mnogo volim Srbiju i sigurna sam da sam stala na pravu stranu - rekla je jelena i dodala:

- Meni je otkazan jedan nastup u Sarajevu zbog ministra spoljnih poslova, ja ga molim da grade mostove prijateljstva među zemljama, a ne da ih ruši. Glupo je bilo kom pevaču otkazati nastupe zbog politike, kao što kod nas svi mogu da dođu da pevaju. Mislim da isto tako i Sarajevo i Zagreb treba da budu otvoreni prema nama. Radujem se koncertu u Banjaluci - poručila je Karleuša i dodala:

- Moj Instagram neće biti vraćen, pokušavam godinu dana da ga vratim, odustajem od toga. Verovatno ću pred objavljivanje novih pesama da objavim novi Instagram. Ja sam mnogo puta krenula od 0, tako ću i sada - rekla je pevačica.

Autor: M.K.