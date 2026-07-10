Pružio mi je ruku, pomogao BEZ DINARA! Jelena Karleuša progovorila o ličnoj finansijskoj krizi, pa se javno zahvalila Željku Mitroviću, ovo mu nikad neće zaboraviti!

Jelena je nedavno izdala novu pesmu, koju je snimala u Pinkovom studiju, a sada je istakla da joj je u svemu pomogao vlasnik i direktor RTV Pink.

Pevačica je, gostujući u jutarnjem programu TV Pink "Jutro s dušom" kod Jovane Jeremić pričala o velikom uspehu svoje nove pesme "Sad je sve ok", te je istakla koliku je pomoć dobila od vlasnika i direktora televizije Pink Željka Mitrovića.

Karleua je ispričala da je sve spotove snimala u Pinkovim studijima, bez i jednog jedinog dinara nadoknade, u čemu je presudnu ulogu imao Željko.

- Ja Željku Mitroviću upućujem javnu zahvalnicu. Sve spotove koje sam snimila, snimila sam u Pinkovom studiju, koji je najbolji u Evropi, ako ne i na svetu. Toliko mi je pomogao u momentu kad mi je trebala pomoć, kada nisam stajala dobro finansijski, jer to mnogo košta, filmska ekipa, 10 dana snimanja. Izašao mi je u susret da bez dinara, a ja to ne bi mogla da podnesem. Ja mu se zahvaljujem, pružio mi je ruku i sa Pinkovim zvezdama, kad mi je bilo jako teško u mojoj poziciji u životu, hvala mu. A onda je nastavio, kada u sve to mora jako puno da se uloži, ja nisam bila u mogućnosti, on mi je pomogao - izjavila je Jelena.

Podsetimo, Jelena je bila članica žirija najgledanijeg muzičkog takmičenja u regionu "Pinkove zvezde", te je sa kandidatima kao mentorka radila punih 10 meseci. Od sledeće televizijske sezone počinje i nova sezona "Pinkovih zvezda", a Jelena se uveliko sprema za nove kandidate, nove pesme i nove zanimljive scene pred kamerama sa svojim kolegama iz žirija.

Autor: R.L.