POČINJE KOMEMORACIJA ANDRIJI BAJIĆU: Njegova udovica Mala Cana stigla prva, sva u crnini, jeca na sav glas, drže je da ne padne (FOTO)

Slomljena od bola!

Pevač Andrija Bajić umro je 7. jula u 89. godini nakon dva meseca bolničkog lečenje usled moždanog udara koji je doživeo. On je imao i infekciju i propratne probleme, a uprkos naporima lekara, pevač je preminuo na VMA.

Danas se u MTS dvorani održava komemoracija Andriji, a među prvima je stigla njegova udovica Mala Cana. Njegova supruga, Mala Cana potvrdila je i kroz suze izgovorila je samo kratko.

- Rekli su mi da dođem sutra... Živote moj... - jecala je Mala Cana kroz suze i dodala:

- Ubijte me...

Podsetimo, Andrijina žena, Mala Cana, uplakana je govorila o smrti muža, ali i sukobu sa njegovim ćerkama. Međutim, pre manje od tri meseca, par je gostovao u emisiji "Amidži šou" gde ništa nije slutilo na porodičnu dramu, ali ni na pogoršanje Andrijinog stanja.

- Ne bih puno komentarisala, što se ljudi tiče, mene to uopšte ne zanima, ja znam da imam 46 godina, srećna sam prvi put u životu, poštovana, pažena, nemam nikakvo maltretiranje. Ja sam dete razvedenih roditelja, život mi nije bio bajka, počinjem da pevam, niko se sa tim ne slaže, odlazim sama u stan, decenijama živim sama, samo sam molila Boga da imam nekog ko je kao što je Andrija - rekla je Cana tada, a Andrija je dodao:

- Najvažnije je živeti normalno, ne piti alkohol, ne prejedati se i treće da imaš nekog pored sebe koga voliš i ko te voli, da se lepo slažete, da imaš porodicu koja te poštuje. Ja sam to imao i u prvom braku, moja supruga je preminula, a onda je nas Bog spojio, eto tako. Danas smo u porodičnom ambijentu, mi smo 15 godina već u braku, nismo mi u vezi, nije to veza. Ona se nije udala za mene zbog bogatstva, zbog koristi. Ko ima pravo meni da kaže, čoveku od 88 godina kako ću ja da živim - rekao je Andrija tada Andrija u emisiji.

Autor: T. M.