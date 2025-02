Gastoz doleteo da uteši Matoru: Dao joj savete od životnog značaja, ona jeca na sav glas zbog majke: Htela sam život da joj dam! (VIDEO)

Raspada se od bola!

Nenad Marinković Gastoz došao je kod Jovane Tomić Matore u izolaciju koja je plakala nakon što je u kazinu čula pesmu: ''Ne dam bolu da me slomi'', a on je uspeo da je uteši.

- Koliko zajeb*na priča, odjednom sad. Kako to odjednom majke nema, koliko god smo pravili sranje, sad nema majke. Bam, kako to odjednom - rekao je Gastoz, pa dodao:

- Moramo to da shvatimo i prihvatimo, ne može drugačije. Točak se okreće samo kad nije kocka, tu stane - rekao je Gastoz.

- Teško mi je, da sam mogla bar ja da odem - rekla je Matora.

- Znam brate moj, sve moramo u životu da prođemo - rekao je Gastoz.

- Bila sam sa njom, došla kući i legla pored nje, odnela joj pare. Pričale smo sat vremena i odem da se ošišam, tetka mi kaže: ''Mama je imala moždani'', otišla je preko jutra. Nisam ja tu kriva, ja bih joj život dala da sam mogla. Mislila sam da će mi biti lakše ovde da me vređaju za Munju i Stefani, ali ne mogu ovo da slušam i da mi ovo rade - rekla je Matora.

- Zamisli njoj kako je bilo kad je shvatila da ostavlja dete samo. To će te samo ojačati za neke druge stvari u životu koje će te snaći. U principu, ako sam ovo preživeo, sve ću - rekao je Gastoz.

- Šta su tvoja i moja mama krive što smo mi ovakvi? - upitala je Matora.

- Kao da se one nisu sprdale kad su bile mlade. Sveža si, došla si ovde, ja sam tu pet meseci. Brzo će ovo proći, što pre prihvatiš, lakše će ti biti. Zato ja ne volim da rešavam probleme, volim da pravim nove. Meni kad je majka umrla, nije me deset ljudi pozvalo da me pita kako sam, a znali su svi da sam samo nju imao. Zato je ovakav sistem, previše je informacija i elemenata. Mozak koliko god da je brz, on samo radi i prikuplja nove informacije, stare stavlja po strani - rekao je Gastoz.



- On vidi da ja plačem i da hoću da ti kažem nešto preko stola, on me ne pušta na miru - rekla je Matora.

- Nikad se u životu niasm uplašio za život kao sad na Tajlandu. Ležali smo polu goli i onda ovaj Greg počne da peva neku pesmu, od tad sam shvatio: ''Svaki kraj je početak, svaki početak je kraj''. To je suština života, ali što kaže Sinan: ''Život da stane ne sme''. Sinan je jedini slagao, ali je bio ubedljiv, ali on je moj i želim da mu verujem. Neću da slušam matematiku, fiziku i hemiju. Lakše mi je da verujem da život ne sme da stane - rekao je Gastoz.

- Volim te, trebalo nam je ovo - rekla je Matora.

- Da Bog da mi popušila k*rac, ali nam je falilo. Dugo mi nisi pušila, znaš kako mi je krivo zbog toga - rekao je Gastoz.

- Idi, ajde čeka te devojka - rekla je Matora.

- U suštini mi smo samo zrno maka - rekao je Gasto.

Autor: N.P.