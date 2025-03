Jeca na sav glas: Aneli završila u suzama zbog Luke, Mića joj udelio zlatne savete! (VIDEO)

Slomila se na komade!

Aneli Ahmić nakon drame sa Lukom Vujovićem došla je u pab "Prijatelji" kod Lepog Miće, kako bi se požalila na Luku. Ona je završila u suzama, a Mića je dao sve od sebe da je smiri i uteši.

- Ja sam njega pitala konkretno, džaba je pričati sa njim - rekla je Aneli.

- On je takav, sitnicama daje na značaju. Nemoj da te to izbaci iz koloseka. Nije Luka poslao Sandri, nego njegov otac. Možeš sa sumnjaš da gleda, ali mislim da imaš problem za nekad kad si bila u pravu i to sad hoćeš da preslikaš. Ako ti je lepo sa njim nastavi to. Zašto daješ prednost budalaštinama? - govorio je Mića.

Autor: A. Nikolić