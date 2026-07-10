Naša pevačica se skinula na plaži i svima zapušila usta: Prozivali je da je DASKA, a sad važi za najzgodniju (FOTO)

Pevačica Katarina Grujić sa suprugom Markom Gobeljićem i ćerkom Katjom trenutno boravi u Crnoj Gori. Oni uživaju u zajedničkom odmoru, a na društvenim mrežama su podelili fotografije sa plaže.

Gobelja je čvrsto grlio ćerku i suprugu koja je blistala pored njega pošto zbog poslovnih obaveza nemaju često prilike da odu zajedno na odmor. Katarina je kasnije sama pozirala na ležaljci, a njeno isklesano telo je došlo u prvi plan.

Inače, pevačica je jednom prilikom govorila o ishrani i priznala da se zdravo hrani i trenira zbog čega ima željene rezultate.

- Naravno zdrava ishrana. Ja sam neko ko jako voli da se zdravo hrani. Ne pamtim kada sam u životu pojela Mek, pice, paste... Uglavnom jedem meso i salate. Možda sam zbog posta još malo smršala. Ugljene hidrate baš retko jedem, možda ponekad hleb - rekla je Katarina i dodala:

- Ishrana je na prvom mestu što se tiče stasa. Svake godine je sve teže, dižem tegove, idem u teretanu, imam svog trenera. Supruga pitam koje vežbe su dobre i pohvali trenera šta izabere da je za mene dobro, konsultujem se sa njim često.

"Zvali su me klempava i daska"

Podsetimo, Kaća je jednom prilikom govorila o uvredama koje je trpela zbog fizičkog izgleda.

- Zvali su me klempava, a drugi nadimak mi je bio daska. Bila sam ravna kao daska, ali više nisam - priznala je svojevremeno Kaća u emisiji "Amidži šou".

- Svima je bilo čudno, ali moj otac je bio prvi uz mene kada sam mu rekla svoju želju: "Ja želim da stavim grudi i to je to". Mene je otac podržao, mama sa kojom sam inače uvek bila bliža, ona je na to reagovala drugačije, ma ni da čuje. Tata je rekao: "Zašto? Želi? Zašto neko da ima kompleks do kraja života, to je moje dete, ja neću da se ona zatvara u sobu da razmišlja, da neće da izađe na ulicu, da je zezaju njeni vršnjaci. Neću da moje dete proživljava traume, neću da ima problema" - rekla je pevačica svojevremeno.

Autor: Nikola Žugić