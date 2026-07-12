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DŽEJEVA ĆERKA SLAVI DRUGI ROĐENDAN NASLEDNICI: Marija Ramadanovski u zagrljaju muža, a kad vidite tortu i malu Miju - ISTOPIĆETE SE! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ćerka legendarnog Džeja Ramadanovskog, Marija Ramadanovski, podelila je na svom Instagram profilu prelepe trenutke sa porodičnog slavlja povodom rođendana svoje naslednice Mije.

Ona je objavila emotivnu fotografiju na kojoj pozira u zagrljaju svog supruga Stefana Davidovića, dok u krilu drže slavljenicu koja ne skida osmeh sa lica.

Za ovu posebnu priliku, mama i ćerka su se modno uskladile u prelepim roze haljinama, dok je ponosni tata bio u opuštenom izdanju. Ispred njih se našla raskošna rođendanska torta ukrašena figuricama medvedića, balonima i svećicama sa brojem dva, što svedoči o tome da je mala Mija napunila dve godine.

Foto: Instagram.com

Čestitke ispod ove objave ne prestaju da se nižu, a emotivni kadrovi raznežili su mnoge.

Ćerkicu na svet donela 2024. godine

Podsetimo, Marija se 2023. godine udala za svog izabranika Stefana Davidovića. Par je obavio građansko venčanje u jednom restoranu u kojem se održalo i svadbeno veselje.

Foto: Instagram.com

Marija se porodila 2024. godine u julu, a značenje imena se tumači na više načina. Uobičajeno tumačenje je da je ime skraćenica imena Marija što je posebno zanimljivo s obzirom da ponosna majka upravo tako zove. Ime Mia potiče od italijanske reči „mia“ što znači „moja“, a isto znači i grčka reč „mea“, a za koju se smatra da je osnova za grčko poreklo pomenutog vlastitog imena.

Autor: M.K.

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