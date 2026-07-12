DŽEJEVA ĆERKA SLAVI DRUGI ROĐENDAN NASLEDNICI: Marija Ramadanovski u zagrljaju muža, a kad vidite tortu i malu Miju - ISTOPIĆETE SE! (FOTO)

Ćerka legendarnog Džeja Ramadanovskog, Marija Ramadanovski, podelila je na svom Instagram profilu prelepe trenutke sa porodičnog slavlja povodom rođendana svoje naslednice Mije.
Ona je objavila emotivnu fotografiju na kojoj pozira u zagrljaju svog supruga Stefana Davidovića, dok u krilu drže slavljenicu koja ne skida osmeh sa lica.
Za ovu posebnu priliku, mama i ćerka su se modno uskladile u prelepim roze haljinama, dok je ponosni tata bio u opuštenom izdanju. Ispred njih se našla raskošna rođendanska torta ukrašena figuricama medvedića, balonima i svećicama sa brojem dva, što svedoči o tome da je mala Mija napunila dve godine.
Čestitke ispod ove objave ne prestaju da se nižu, a emotivni kadrovi raznežili su mnoge.
Ćerkicu na svet donela 2024. godine
Podsetimo, Marija se 2023. godine udala za svog izabranika Stefana Davidovića. Par je obavio građansko venčanje u jednom restoranu u kojem se održalo i svadbeno veselje.
Marija se porodila 2024. godine u julu, a značenje imena se tumači na više načina. Uobičajeno tumačenje je da je ime skraćenica imena Marija što je posebno zanimljivo s obzirom da ponosna majka upravo tako zove. Ime Mia potiče od italijanske reči „mia“ što znači „moja“, a isto znači i grčka reč „mea“, a za koju se smatra da je osnova za grčko poreklo pomenutog vlastitog imena.
Autor: M.K.