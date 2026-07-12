Ana Ivanović razvija posao u Srbiji: Na imanju uzgaja voće, investicija vredna šest miliona evra

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović privlači pažnju medija poslednjih meseci zbog razvoda od bivšeg fudbalera Bastijana Švajnštajgera. Malo ko zna da je još pre braka uložila novac u privatni biznis koji je razvila u Srbiji.

Naime, kako se pisalo, Ana Ivanović je tada u biznis uložila čak šest miliona evra. U ovaj biznis ušla je još 2015, tačnije pre braka s fudbalerom.

Meštani su potvrdili da ona jeste uložila novac, ali su istakli da je njen otac Miodrag Ivanović zapravo jedan od suvlasnika ove firme.

- Da, to jeste tačno, evo sad kad budete krenuli, s desne strane videćete jabuke kojima se ne vidi kraj. E, to je njihovo. Tu je Anin otac. Ali jeste ona dala novac za taj biznis - kazao je komšija i dodao da se imanje vodi na oca teniserke.

Bastijanu se tada Krčedin dopao, te je tada predložio Ani da tu naprave kuću. Do toga nije došlo, ali je voćnjak i te kako napredovao.

Cela plantaža od 125 hektara je zaštićena od vremenskih neprilika, svako drvo je kao pod konac.

Otac Ane Ivanović Miodrag je davnih godina potvrdio saznanja da je njegova ćerka uložila novac u ovaj biznis. Kako je tada rekao, u pitanju je veoma ozbiljan posao u koji su uložena velika sredstva i za koji je nabavljena najmodernija tehnologija.

Detalji suđenja sa Bastijanom

Bastijan Švajnštajger i Ana Ivanović trenutno se nalaze u ozbiljnom sudskom sporu oko razvoda.

U samom centru ovog složenog spora nalaze se tri ključna pitanja: Starateljstvo nad njihova tri sina, visina alimentacije, podela zajedničke imovine čija se vrednost procenjuje na vrtoglavih 110 miliona evra.

Pregovori i sudski procesi se, prema navodima medija, prilično odugovlače, a ceo proces se opisuje kao izuzetno emotivno težak i složen.

Finansijski i pravni aspekti ovog braka regulisani su još na samom početku predbračnim ugovorom koji sadrži čak 64 stranice. Ovaj dokument je izradio Bastijanov pravni tim, a analizirala ga je i potvrdila advokatska kancelarija iz Beograda koja godinama zastupa bivšu tenisku šampionku.

Zadržavanje predbračne imovine: Supružnici su se dogovorili da svako zadrži ono što je posedovao pre braka. Ana je tako zaštitila svojih oko 20 miliona evra koje je inkasirala pre braka (od čega je desetak miliona imala direktno na računu), dok je Bastijan većinu svog bogatstva, procenjenog na oko 90 miliona evra, uložio u nekretnine.

Adidas ugovor van podele: Anin doživotni ugovor sa kompanijom Adidas, vredan preko 100 miliona evra, sastavni je deo predbračnog ugovora i taj novac je potpuno zaštićen od podele.

Odvojeni računi: Tokom braka, supružnici su imali potpuno odvojene bankovne račune.



Autor: N.B.