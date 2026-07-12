NE ISPRAVLJAJ BUDALU, JER ĆE TE MRZETI: Anastasija Ražnatović se javno oglasila, njena poruka zaintrigirala, a svi se pitaju samo jedno (FOTO)

Anastasija Ražnatović oglasila se na svom Instagram profilu i privukla ogromnu pažnju javnosti intrigantnom objavom na storiju.

Ćerka Svetlane Cece Ražnatović podelila je dubokoumnu poruku koja govori o ljudskoj sujeti i zrelosti.

Ona je citirala čuvenu mudrost koja glasi: "Ne ispravljaj budalu, jer će te mrzeti. Ispravi mudrog čoveka, i on će te ceniti".

Ovim rečima Anastasija je jasno stavila do znanja kakvim se životnim načelima vodi i kako prepoznaje prave vrednosti kod ljudi u svom okruženju. Njeni pratioci su odmah počeli da komentarišu ovu objavu, pitajući se da li je mlada pevačica ovim citatom uputila skrivenu poruku nekom pojedincu ili je samo želela da podeli vrednu životnu lekciju.

Anastasija o životu u Španiji

Podsetimo, Anastasija i Nemanja Gudelj su od početka veze bili nerazdvojni, te su ubrzo počeli da žive zajedno, a nakon venčanja Anastasija se preselila u Španiju, a jednom prilikom priznala je da joj majka Svetlana Ceca Ražnatović najviše nedostaje.

- Bila sam prinuđena u Sevilji da pričam na španskom, jer niko ne priča engleski. Nije mi bilo teško da naučim, imala sam predznanje iz telenovela. Mama mi najviše nedostaje, nas dve smo jako vezane. Mi smo kao najbolje drugarice, i sve što mi se desi prvo njoj javim - rekla je Anastasija nedavno.

Autor: M.K.