AKTUELNO

Showbiz

Bekamovi u tajnosti proslavili ćerki rođendan: Svi se pitaju da li je i Bruklin bio tu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Scott Roth, Vianney Le Caer ||

Porodica se okupila u Majamiju povodom specijalnog dana svoje mezimice.

Bivši fudbaler Dejvid Bekam i dizajnerka Viktorija Bekam organizovali su veliko porodično slavlje na Floridi za svoju ćerku Harper, koja je proslavila svoj petnaesti rođendan.

Za ovaj važan dan izabrali su omiljeni luksuzni italijanski restoran Sant Ambrozus u Vest Palm Biču.

Slavljenici i njenim poznatim roditeljima za stolom su se pridružili i njena braća Romeo i Kruz. Među zvanicama su bili i bliski porodični prijatelji, kao što su poznati frizer Ken Paves, Džeki Apostel i Kim Ternbul.

Ipak, porodični krug ovog puta nije bio potpun. Sa svečane večere su odsustvovali najstariji sin Bruklin Bekam i njegova supruga Nikola Pelc. Bez obzira na to, proslava je jasno pokazala snažnu porodičnu bliskost koju ovaj poznati klan neguje.

Podsetimo, Bruklin Bekam je nedavno izneo šokantne detalje o narušenim porodičnim odnosima i prekidu kontakta sa roditeljima. On je optužio Viktoriju za manipulacije, navodeći da je njeno ponašanje ugrozilo njegov brak sa suprugom Nikolom Pelc, uključujući i situaciju u kojoj joj je navodno oduzela venčanicu pred samo venčanje.

Foto: Tanjug AP/Andrew Matthews, Scott Roth

Nakon ovih optužbi, Viktorija se osećala izdano i povređeno. Bruklin je otišao toliko daleko da je čak prekrio tetovažu koju je posvetio svojoj majci.

Da je situacija i dalje napeta i da su odnosi zategnuti, svedoči i činjenica da su Dejvid i Viktorija nedavno u tajnosti proslavili rođendan ćerki Harper, a slavlju u Vest Palm Biču Bruklin i njegova supruga uopšte nisu prisustvovali.

Autor: M.K.

#Bruklin

#Dejvid Bekam

#Harper Bekam

#Rođendan

#Viktorija Bekam | Victoria Beckham

#ćerka

POVEZANE VESTI

Domaći

PRIJA NA SKROMAN NAČIN PROSLAVILA ROĐENDAN: Slavljeničku tortu komentarišu svi, a tek da vidite ko je sve tu... (FOTO)

Domaći

Zavirite na proslavu punoletstva ćerke Mirka Kodića: Elegantna dekoracija u zlatnim tonovima, nije štedeo na svojoj mezimici! (FOTO)

Domaći

KSENIJU ZNATE SVI, A OVA BOMBA JE KNEŽEVA MLAĐA ĆERKA! Izgleda kao milion dolara, pogledajte samo OVE OBLINE: GORI! (FOTO)

Showbiz

Čitač s usana otkrio šta je princ Džordž rekao Kejt Midlton: Tokom vožnje kočijom mladi princ uputio joj je OVE reči (FOTO)

Domaći

UŽIVA U LUKSUZU NA MIKONOSU: Marija Mikić slavi rođendan u Grčkoj uz šampanjac i voće, tu je i džakuzi, a svi se pitaju sa kim je! (FOTO)

Domaći

Ovo je druga ćerka Nenada Kneževića Kneza: Kseniju svi znate, a tek da vidite kakva je Andrea lepotica (FOTO)