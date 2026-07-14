Bekamovi u tajnosti proslavili ćerki rođendan: Svi se pitaju da li je i Bruklin bio tu (FOTO)

Porodica se okupila u Majamiju povodom specijalnog dana svoje mezimice.

Bivši fudbaler Dejvid Bekam i dizajnerka Viktorija Bekam organizovali su veliko porodično slavlje na Floridi za svoju ćerku Harper, koja je proslavila svoj petnaesti rođendan.

Za ovaj važan dan izabrali su omiljeni luksuzni italijanski restoran Sant Ambrozus u Vest Palm Biču.

Slavljenici i njenim poznatim roditeljima za stolom su se pridružili i njena braća Romeo i Kruz. Među zvanicama su bili i bliski porodični prijatelji, kao što su poznati frizer Ken Paves, Džeki Apostel i Kim Ternbul.

Ipak, porodični krug ovog puta nije bio potpun. Sa svečane večere su odsustvovali najstariji sin Bruklin Bekam i njegova supruga Nikola Pelc. Bez obzira na to, proslava je jasno pokazala snažnu porodičnu bliskost koju ovaj poznati klan neguje.

Podsetimo, Bruklin Bekam je nedavno izneo šokantne detalje o narušenim porodičnim odnosima i prekidu kontakta sa roditeljima. On je optužio Viktoriju za manipulacije, navodeći da je njeno ponašanje ugrozilo njegov brak sa suprugom Nikolom Pelc, uključujući i situaciju u kojoj joj je navodno oduzela venčanicu pred samo venčanje.

Nakon ovih optužbi, Viktorija se osećala izdano i povređeno. Bruklin je otišao toliko daleko da je čak prekrio tetovažu koju je posvetio svojoj majci.

Da je situacija i dalje napeta i da su odnosi zategnuti, svedoči i činjenica da su Dejvid i Viktorija nedavno u tajnosti proslavili rođendan ćerki Harper, a slavlju u Vest Palm Biču Bruklin i njegova supruga uopšte nisu prisustvovali.

Autor: M.K.