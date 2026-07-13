Njemu je posvećen Tihi ubica, a ovo je... Karleuša priznala da li je nova pesma posvećena Dušku Tošiću, pa priznala: Podržale su me kolege KAO NIKADA!

Članica žirija Pinkovih zvezda i pevačica Jelena Karleuša, u oglašavanju za medije, otkrila je da li je njen bivši suprug, bivši fudbaler Duško Tošić, čuo njenu novu pesmu, kao i da li je stihove iste, kako se šuška i nagađa, posvetila upravo njemu

Jelena Karleuša, pevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda", na superfinalnoj večeri našeg muzičkog takmičenja, premijerno je objavila svoju prvu numeru sa novog albuma "Enigma", koja nosi naziv "Sada je sve okej", a koja je totalno zaludela ne samo njenu publiku, već i mlađu generaciju. Nakon dužeg vremenskog perioda, ona je nastupila u klubovima u regionu, a mediji su je zatekli na beogradskom aerodromu.

Puna utisaka

- Fantastični su utisci, posle jako dugo vremena sam počela da radim, opet. Čekala sam nove pesme. Pesma je najavila novi album, novu eru. Sletela sam u Crnu Goru kao prva u trendingu, jako mi je drago jer je reč o baladi, u momentu kad su mnogi izdali čitave albume...Desilo se nešto jako lepo, da balada izbije u svim zemljama u regionu na sam vrh tih lista - rekla je Jelena, a potom je otkrila da je primetila da publika već zna tekst, te pevaju zajedno sa njom na nastupima:

Pesma je jako teška za pevanje uživo. Sinoć sam otvorila nastup sa njom, pevali su horski. Ljudi su se uželeli velikih melodija, lepih melodija. Emotivno sam doživela tu pesmu, ja sam puno suza isplakaal uz ovu pesmu. Emotivno me je jako diralo. Nismo čak iz prve ni moogli da snimimo kako treba. Ljudi mogu da osete i veruju toj emociji.

Uskoro će obradovati publiku sa još novih pesama.

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- Prekosutra vas čekaju dve brze pesme, dva spota. Skromno, u skladu sa mogućnostima - našalila se ona.

"Ovo je nastavak Tihog ubice, koji je posvećen njemu"

Šuškanja i nagađanja među publikom i na društvenim mrežama da je pesma posvećena njenom bivšem suprugu, bivšem fudbaleru, Dušku Tošiću su sve glasnija, kao i da je kroz tekst opisala agoniju kroz koju je ona sama prolazila.

- Njemu je bila posvećena "Tihi ubica", a ovo je nastavak "Tihog ubice". Ima stih: "samu sebe zavodim, od same sebe ja se razvodim"... pa su to povezali sa mojom životnom pričom. Ali neka to bude životna priča mnogih žena. Imaju jedno lice u kući, drugo za javnost, treće lice za svoju decu, da budu jaki. Ljudi me doživaljavaju kao jaku, ali svako ko iole razume ljudsku psihu zna da moram da budem jaka u javnosti, privatno sam suprotna - rekla je ona.

Jelena kaže da su je kolege podržale kao nikada do sada.

- Kao nikada do sada su me podržale. Tu su Indira Radić, Jana Todorović, Ana Bekuta... Milica Todorović mi je poslala privatnu poruku. Sve su se negde pronašle.

Sa Anom Bekutom je ponovo u dobrim odnosima.

- Napisala mi je divnu poruku i rekla da je izvukla pouku iz reči moje pesme. To je rešeno - kaže Jelena.

Autor: Nikola Žugić