Naša pevačica (54) bila meta surovih komentara: Napali je na mrežama zbog fotografije bez trunke šminke (FOTO)

Pevačica Natalija Trik FX nedavno se našla na meti surovih osuda javnosti na društvenim mrežama, i to iz jednog potpuno neočekivanog razloga - pokazala je svoju prirodnu lepotu.

Za razliku od većine njenih koleginica sa estrade, Natalija se nije podvrgla estetskim korekcijama, a kada je objavila snimak iz svog doma, bez trunke šminke i filtera, usledila je lavina negativnih komentara na račun njenog izgleda.

Ipak, Natalija nije ostala dužna dežurnim kritičarima. Ona se direktno obratila hejterima, ističući da ima 54 godine i da je potpuno normalno da ima podočnjake s obzirom na to da njen posao zahteva rad noću i vođenje noćnog života. Ponosno je naglasila da ima prirodne obrve, plave oči, kao i zdravu, prirodnu kosu, te je upitala pratioce kako zapravo zamišljaju da treba da izgleda žena u njenim godinama. Na uvredljive komentare poput "Ne daj Bože da izgledam kao ti", Natalija je samouvereno i oštro odbrusila: "Ma, daj Bože da izgledaš kao ja".

Muž joj zabranio estetske operacije

Zanimljivo je da, iako pevačica neguje prirodan izgled, ni ona nije u potpunosti imuna na želju za promenama. Kako je sama priznala, volela bi da ima nešto manji nos, malo veća usta i podignute kapke, ali je glavna prepreka tome njen suprug Sani, koji joj strogo zabranjuje bilo kakve operacije.

Sani je svoju odluku obrazložio strahom od posledica estetskih zahvata o kojima je čitao, te je izričit da odlazak pod nož ne dolazi u obzir. On je dodao i da žene često na sebi pronalaze nedostatke koje muškarci uopšte ne primećuju, ističući da oni vide samo ono najbolje.

Pored priče o svom izgledu, Natalija se prisetila i svojih početaka, pa je podelila i jednu bizarnu anegdotu sa snimanja spota. Naime, ona je otkrila da je za potrebe snimanja nosila garderobu iz ormara Jelene Karleuše, a da to tada nije ni znala. Njihov stilista, Darko Kostić, snašao se tako što je izvukao Karleušine stvari, dok je Sani nosio stvari Boška Jakovljevića, zbog čega je Natalija, kako kaže, kasnije "htela u zemlju da propadne" od blama kada je saznala istinu.

Autor: Nikola Žugić