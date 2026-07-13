Skinuo se Pavle Mensur: Preplanuo, puca od mišića, a tetovaže su posebna priča (FOTO)

Pavle Mensur, jedan od istaknutijih glumaca mlađe generacije, ponovo je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama, i to fotografijom koja je za kratko vreme izazvala brojne reakcije njegovih pratilaca.

Glumac je podelio selfi iz ogledala na kojem pozira bez majice, pa je u prvi plan stavio svoju zavidnu fizičku formu. Izraženi mišići, preplanuli ten i upečatljive tetovaže na grudima dodatno su naglasili njegov atraktivan izgled, zbog čega su usledili brojni komplimenti na račun njegovog izgleda.

Nije tajna da Mensur važi za jednog od najtraženijih glumaca mlađe generacije, a osim glumačkim ostvarenjima, pažnju javnosti često privlači i objavama na društvenim mrežama, gde ga prati veliki broj pratilaca, koji su sada saglasni u jednom - da izgleda bolje nego ikada pre.

Pavle očigledno vodi računa o svom izgledu i fizičkoj kondiciji, što se jasno može primetiti na najnovijoj objavi, kojom je još jednom uspeo da "zagreje" društvene mreže i izmami brojne uzdahe svojih obožavalaca.

Podsetimo, Mensur je poslednjih nedelja u centru medijske pažnje zbog navoda da je u emotivnoj vezi sa glumicom Jelisavetom Orašanin. Iako se o njihovom odnosu dosta spekuliše, nijedno od njih dvoje do sada nije javno komentarisalo te navode.

Bio u vezi sa Milicom Veličković?

Nedavno je u medijima odjeknula informacija da je glumac svojevremeno bio u emotivnoj vezi sa Milicom Veličković, bivšom učesnicom rijalitija "Elita", koja je gostujući u jednoj emisiji objasnila kako stoje stvari.

- Ma, to je davno prošlo vreme. Ja tog dečka nisam videla godinama. Znamo se iz perioda osnovne škole, on je živeo tu na Novom Beogradu. Nismo mi nikada zapravo bili u nekoj ozbiljnoj vezi, to su bile one dečije, tinejdžerske vezice. Ne znam ni kako je to uopšte procurelo u javnost, ali ne smeta mi. Dečko je sladak, uspešan, neka živi zdrav i živ. To mi je bukvalno najblaža varijanta koja je o meni izašla u novinama. Nikada nisam tužila medije zbog kojekakvih gnusnih laži koje su pisali o meni, pa sigurno neću ni zbog Pavla Mensura. Protiv dečka nemam apsolutno ništa – uvek kažem, bolje i sa njim da me spajaju nego sa nekim „NN licem“ - izjavila je Milica Veličković nedavno za Alo!.

Autor: D . T.