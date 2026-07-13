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Skinuo se Pavle Mensur: Preplanuo, puca od mišića, a tetovaže su posebna priča (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pavle Mensur, jedan od istaknutijih glumaca mlađe generacije, ponovo je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama, i to fotografijom koja je za kratko vreme izazvala brojne reakcije njegovih pratilaca.

Glumac je podelio selfi iz ogledala na kojem pozira bez majice, pa je u prvi plan stavio svoju zavidnu fizičku formu. Izraženi mišići, preplanuli ten i upečatljive tetovaže na grudima dodatno su naglasili njegov atraktivan izgled, zbog čega su usledili brojni komplimenti na račun njegovog izgleda.

Foto: Instagram.com

Nije tajna da Mensur važi za jednog od najtraženijih glumaca mlađe generacije, a osim glumačkim ostvarenjima, pažnju javnosti često privlači i objavama na društvenim mrežama, gde ga prati veliki broj pratilaca, koji su sada saglasni u jednom - da izgleda bolje nego ikada pre.

Pavle očigledno vodi računa o svom izgledu i fizičkoj kondiciji, što se jasno može primetiti na najnovijoj objavi, kojom je još jednom uspeo da "zagreje" društvene mreže i izmami brojne uzdahe svojih obožavalaca.

Podsetimo, Mensur je poslednjih nedelja u centru medijske pažnje zbog navoda da je u emotivnoj vezi sa glumicom Jelisavetom Orašanin. Iako se o njihovom odnosu dosta spekuliše, nijedno od njih dvoje do sada nije javno komentarisalo te navode.

Bio u vezi sa Milicom Veličković?

Nedavno je u medijima odjeknula informacija da je glumac svojevremeno bio u emotivnoj vezi sa Milicom Veličković, bivšom učesnicom rijalitija "Elita", koja je gostujući u jednoj emisiji objasnila kako stoje stvari.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, E-Stock/Nataša Rajaković

- Ma, to je davno prošlo vreme. Ja tog dečka nisam videla godinama. Znamo se iz perioda osnovne škole, on je živeo tu na Novom Beogradu. Nismo mi nikada zapravo bili u nekoj ozbiljnoj vezi, to su bile one dečije, tinejdžerske vezice. Ne znam ni kako je to uopšte procurelo u javnost, ali ne smeta mi. Dečko je sladak, uspešan, neka živi zdrav i živ. To mi je bukvalno najblaža varijanta koja je o meni izašla u novinama. Nikada nisam tužila medije zbog kojekakvih gnusnih laži koje su pisali o meni, pa sigurno neću ni zbog Pavla Mensura. Protiv dečka nemam apsolutno ništa – uvek kažem, bolje i sa njim da me spajaju nego sa nekim „NN licem“ - izjavila je Milica Veličković nedavno za Alo!.

Autor: D . T.

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